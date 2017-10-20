Бывший руководитель амурских судебных приставов Алексей Гришин перебрался в Казань и стал отцом

Как сообщалось ранее, в отношении Алексея Гришина и его заместителя летом этого года возбудили уголовное дело по статье «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения». По версии следствия, Алексей Гришин растратил 38 тысяч рублей – эти деньги он выписал в качестве премии сотруднику, но присвоил себе.

В амурском следственном управлении сообщили, что в настоящее время дело находится на стадии расследования в следственном комитете. Но в скором времени будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Сам Алексей Гришин надеется, что уже в ноябре услышит вердикт суда. «Я периодически звоню следователям, узнаю, что там с моим делом. Материалы в целом собраны, но пока еще не переданы в прокуратуру. Сумма все та же – 38 тысяч рублей. Но, конечно, я не согласен с этим. Получается, я добивался перевода в Амурскую область, чтобы создать преступное сообщество и растратить деньги государства, так что ли? Как можно признать вину в том, что ты делал абсолютно законно и обоснованно? За время моей работы на 12,5 процента у рядовых сотрудников выросла зарплата. Я никогда ни копейки ни с кого не получал», – рассказал корреспонденту Амур.инфо Алексей Гришин.

Пока бывший руководитель амурских судебных приставов ждет приговора, в его жизни произошло немало перемен. Так, Алексей Романович создал свою юридическую фирму, занимающуюся взысканием задолженностей, филиалы которой в скором времени должны появиться в разных точках страны. Кроме того, Алексей Гришин с супругой перебрался в Казань, столицу Республики Татарстан. Его жена находится там постоянно, а Алексею Гришину приходится периодически возвращаться в Благовещенск. На днях Алексей Романович стал отцом двух мальчиков – в Казани у него родилась двойня.

«Выезд мне не ограничивали, могу спокойно перемещаться по территории страны и за ее пределами. Я сейчас в Казани нахожусь. В Казани будем постоянно жить, здесь и менталитет, и отношение другое», – сказал экс-руководитель амурского УФССП.

Что касается ситуации, сложившейся сейчас в амурском управлении службы судебных приставов, о ней Алексей Гришин слышал, как и о том, что многие сотрудники жалеют о его уходе. Но, как отметил Алексей Романович, дважды в одну реку не входят.

«Это пройденный этап для меня – служба судебных приставов. Могу сказать только то, что надо хорошо работать и проявлять смекалку и энтузиазм. Я всегда во всех регионах, где работал, ценил сотрудников, которые действительно переживают за свою работу и понимают ее. И самое главное – чтобы человеческое отношение было и внутри коллектива, и к другим гражданам», – сказал Гришин.