Творчество Завальнюка – это открытый космос: в Приамурье наградили лауреатов премии поэта

Александр Маликов, Ярослав Туров и Александр Урманов стали лауреатами второй литературной премии имени поэта и писателя Леонида Завальнюка. Церемония награждения состоялась в Амурской областной научной библиотеке.

На торжественной церемонии, кроме поздравлений номинантов, прозвучали фрагменты из их произведений, а также стихи Леонида Завальнюка, даже не публиковавшиеся ранее.

Творчество Леонида Завальнюка глубоко и бездонно – поистине как открытый космос. Изучать и популяризировать одного из самых талантливых авторов современности помогает и литературная премия его имени.

«Учреждение и жизнь литературной премии его имени и стартовавший два года назад масштабный проект "Леонид Завальнюк. Возвращение" – событие значимое и, я бы даже сказал, одиозное не только для почитателей его творчества, но и для литературы Приамурья и большой русской литературы. То, в чем мы сегодня с вами участвуем, – не только прописанная сценаристами церемония, не только форма выражения нашей любви и уважения к творчеству большого русского поэта, неразрывно связанного с амурской землей, но и, на мой взгляд, таинство, священнодейство. Не только Леонид Завальнюк возвращается к нам, но и мы возвращаемся к нему, а точнее, совершаем восхождение через его стихи. Даже своим именем Леонид Завальнюк задает нам очень высокую планку», – сказал председатель жюри литературной премии имени Леонида Завальнюка, заведующий кафедрой русского языка и литературы БГПУ Александр Урманов.

К выбору лучших готовились весь год. В составе жюри – именитые литераторы и филологи обоих гуманитарных вузов, в списке номинантов – известные имена и те, кто начинает путь в литературе. Фрагменты произведений номинантов в этот раз оценивали и столичные литературные критики. Больше всего авторов было представлено в номинации «Творческая зрелость» – Гюльчера Быкова, Александр Маликов, Валерий Разгоняев, Станислав Федотов и Ирина Вакуленко. Кстати, стихи Ирины Вакуленко опубликованы исключительно в Интернете.

«Мне очень интересна эта поэтесса. Ее, наверное, так еще никто и не называет. Ирина Вакуленко уже несколько раз была издана в наших местных сборниках, в литературном альманахе "Амур". У нее очень интересные современные стихи. На мой взгляд, очень талантливые стихи, и многие люди удивляются, что поэт такого уровня мало замечен в родном городе, хотя в Сети ее знают неплохо, и высокую оценку ее творчеству дают очень авторитетные люди», – поделилась член жюри литературной премии имени Леонида Завальнюка Светлана Казачинская.

Победителем в номинации «Творческая зрелость» стал Александр Маликов за роман «Сам себе волк».

Номинация «Творческий поиск» – для молодых авторов, в которой представлены проза Ярослава Турова и поэзия Максима Чекмарева.

«Я очень не люблю бытописательную поэзию, я очень не люблю себя бытописующего. Я вот пока не поймал трансцендентное звучание, когда правда получается что-то неуловимое, мистическое, может быть, поймать и облечь в слова – вот про это я стараюсь писать», – признался номинант на премию имени Леонида Завальнюка Максим Чекмарев.

В этом году жюри выбрали прозу – лауреатом стал Ярослав Туров со сборником «По полю мертвых одуванчиков». Он же получил больше всего читательских голосов.

В номинации «Популяризация и изучение творчества Леонида Завальнюка и литературы Приамурья», где были представлены творческий вечер «Поэт из настоящих» режиссера Людмилы Мицай и книга «Федор Чудаков. "Чаша страданий испита до дна"» под редакцией Александра Урманова, жюри отдало предпочтение литературному краеведению.

«Это, безусловно, вклад не просто в наше краеведение – это было бы так узко и непонятно определить его. Это действительно вклад в большую литературу, в большое литературоведение. И это действительно живой автор, как оказалось, для Амурской области, потому что мы имели возможность в этом году неоднократно видеть, с каким интересом и с каким увлечением читали и инсценировали его школьники, какой отклик это имело в аудитории», – рассказала член жюри премии имени Леонида Завальнюка, заведующая кафедрой литературы и мировой художественной культуры АмГУ Анна Забияко.

Номинация «Популяризация и изучение творчества Леонида Завальнюка и литературы Приамурья» появилась в этом году впервые. И это не единственная хорошая новость в рамках премии.

«В издательстве в Санкт-Петербурге уже почти готов к изданию новый сборник, в который вошли три поэмы Леонида Завальнюка – это самая первая поэма "В пути", "Осень в Благовещенске" и поэма "Планета Z". К каждой поэме составлено предисловие, дан развернутый анализ, автор которого – доктор филологических наук, который влюбился в Завальнюка. Он был у нас на церемонии в прошлом году – это Александр Белый. Это первая новость. Вторая – им же написана большая литературоведческая статья в журнал "Новый мир". В ближайшее время она появится в печати. Это анализ творчества с точки зрения юмора в произведениях Завальнюка. Третья новость – посланы материалы и ведутся переговоры с одним из крупнейших российских издательств. Серия называется "Золотая серия поэзии". Мы очень надеемся, что в редакции благосклонно воспримут поэзию Завальнюка и выпустят в следующем году сборник, в котором он будет стоять наравне с известными поэтами Пушкиным, Блоком, Ахматовой и так далее. Это очень важно для популяризации имени Завальнюка», – поделился планами инициатор проекта «Леонид Завальнюк. Возвращение в Благовещенск», генеральный директор телекомпании «Альфа-канал» Игорь Горевой.

Идет активная работа по изданию полного собрания сочинений Леонида Завальнюка. И все это происходит в Благовещенске – городе, где развился его литературный талант, где поэта помнят, читают и искренне любят. А стать лауреатом премии имени Леонида Завальнюка – большая честь для каждого амурского литератора.