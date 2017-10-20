Предстоящий пуск с Восточного можно будет наблюдать со смотровых площадок

Фото: пресс-служба министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области

На подъезде к космодрому Восточный в Амурской области готовят специальные смотровые площадки. С них желающие смогут наблюдать предстоящий пуск ракеты. 19 октября этот вопрос обсуждали в администрации ЗАТО Циолковский, в выездном совещании приняли участие главы Свободненского и Шимановского районов.

В 2016 году вдоль федеральной трассы было оборудовано 7 мест, откуда жители и гости Приамурья наблюдали пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Площадки располагались в районе трех придорожных кафе в радиусе 50 километров от стартового стола.

В настоящее время оценено состояние действующих площадок. Их подготовят к приему большого количества посетителей и приведут в порядок. Возможно, здесь разместят информационные баннеры и точки продажи сувенирной продукции.

Как сообщает пресс-служба министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, схему расположения смотровых территорий еще предстоит уточнить.

Второй пуск с космодрома Восточный запланирован на ноябрь 2017 года. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» должна вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли. Третий пуск с космодрома должен состояться в декабре этого года.