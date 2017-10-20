На трассе в Сковородинском районе в снег укладывали асфальт

Фото: www.instagram.com/dtpgram_blg

В соцсетях появились фотографии с севера Амурской области, на которых видно, что дорожные рабочие укладывают асфальт прямо в снег. В областном минтрансе подтвердили, что дорожные работы проводились в Сковородинском районе. Их выполняли для обеспечения безопасности дорожного движения зимой.

В пресс-службе областного минтранса уточнили, что участок автодороги на 987-м километре федеральной трассы «Амур» в Сковородинском районе находится в оперативном управлении ФКУ ДСД «Дальний Восток». Министерство направило в филиал организации запрос с просьбой дать объяснение фотографиям.

В организации ответили, что в октябре проводился осмотр федеральной трассы. И в Сковородинском районе на участке выявили ряд просадок. Для обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период, а также исключения аварийных ситуаций и ущерба имуществу автовладельцев от разбитых щебенкой стекол, было принято решение об оперативном устранении просадок. Работы выполняла эксплуатирующая организация АО «Труд».

Работы были начаты при допустимых погодных условиях с применением технологии холодного и теплого асфальтобетона, позволяющего производить укладку при пониженных температурах. Однако во время инспекционной проверки 19 октября сотрудники филиала ФКУ ДСД «Дальний Восток» выявили здесь факт нарушения технологии производства работ – укладка асфальтобетонной смеси велась при неблагоприятных погодных условиях. Эксплуатирующей организации выдано предписание о приостановке работ и устранению нарушений с наступлением допустимых погодных условий.