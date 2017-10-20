На дорогах снежный накат и гололедица: прогноз погоды в Приамурье на 21 октября

В Амурской области 21 октября ночью будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут слабые и умеренные осадки. Днем в отдельных районах выпадут осадки в виде снега и мокрого снега. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 12-17 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 3…8 градусов, местами – минус 13…18. Днем термометры покажут от минус 3 до плюс 2, местами по северу – до минус 8 градусов. На дорогах возможен снежный накат, гололедица. В Благовещенске ночью будет облачно с прояснениями, ожидаются слабые осадки в виде снега и мокрого снега. Днем будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура ночью составит 4…6 градусов ниже нуля, днем – около нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 554

#погода

распечатать

Екатерина PL