Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:21 0

На дорогах снежный накат и гололедица: прогноз погоды в Приамурье на 21 октября

В Амурской области 21 октября ночью будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут слабые и умеренные осадки. Днем в отдельных районах выпадут осадки в виде снега и мокрого снега. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 12-17 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 3…8 градусов, местами – минус 13…18. Днем термометры покажут от минус 3 до плюс 2, местами по северу – до минус 8 градусов. На дорогах возможен снежный накат, гололедица.

В Благовещенске ночью будет облачно с прояснениями, ожидаются слабые осадки в виде снега и мокрого снега. Днем будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура ночью составит 4…6 градусов ниже нуля, днем – около нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 554

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Дождь, мокрый снег, но тепло: прогноз погоды в Амурской области на 20 октября
Общество

Осадки на все вкусы: погода в Амурской области на 20 октября
Общество

Снег в северных районах: прогноз погоды в Приамурье на 19 октября
Общество

Мокрый снег днем: прогноз погоды в Амурской области на 19 октября