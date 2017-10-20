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20октября
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В Благовещенске опрокинулся внедорожник: есть пострадавший

В Благовещенске опрокинулся внедорожник: есть пострадавший
Фото: ИА «Сканер»

В пятницу, 20 октября, в Благовещенске столкнулись два автомобиля – внедорожник Toyota Land Cruiser Prado и легковушка Toyota Corolla Fielder. В результате большая машина опрокинулась, а легковая врезалась в здание. В ДТП есть пострадавший.

Как сообщает ИА «Сканер», авария произошла на перекрестке улиц Конной и Островского. Fielder двигался по главной улице, Конной, в направлении от Театральной в сторону 50-летия Октября. В свою очередь, Prado следовал по второстепенной улице – Островского – со стороны центра города в направлении железнодорожного вокзала.

Prado, за рулем которого находился гражданин КНР, решил проехать перекресток наудачу. Произошло жесткое столкновение, в результате которого внедорожник перевернулся, а легковушка врезалась в здание.

Водителя Fielder госпитализировали прибывшие на место медики. У него сотрясение мозга, многочисленные ушибы, тупая травма живота. Водитель Prado попытался скрыться с места ДТП, но был задержан. Сам он не пострадал.

Просмотров всего: 2234

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Чей номерок - то?

  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    Точно так же две раза передо мной китайцы ездили по пионерский через пролетарскую. Прямо перед носом не тормозя. Мош это у них национальное

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    2 часа назад

    китайский черт, нахлабучить надо было ему по гриве!

    потом бы заявление написал в полиции что машину его знакомого угнали, или еще бы какую историю выдумал.

  • рон

    рон
    2 часа назад

    Совсем уже обнаглели, как у себя дома

  • Трытата

    Трытата
    1 час назад

    международные права выдают, а ПДД не проверяют.

  • santila13

    santila13
    1 час назад

    Три залета для гражданина КНР по части ПДД в иностранном государстве и права забираются безоговорочно.

  • santila13

    santila13
    1 час назад

    Три залета для гражданина КНР по части ПДД в иностранном государстве и права забираются безоговорочно.

  • santila13

    santila13
    1 час назад

    Три залета для гражданина КНР по части ПДД в иностранном государстве и права забираются безоговорочно.

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    50 минут назад

    по коменту на залет? :)

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