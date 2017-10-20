В Благовещенске опрокинулся внедорожник: есть пострадавший

Фото: ИА «Сканер»

В пятницу, 20 октября, в Благовещенске столкнулись два автомобиля – внедорожник Toyota Land Cruiser Prado и легковушка Toyota Corolla Fielder. В результате большая машина опрокинулась, а легковая врезалась в здание. В ДТП есть пострадавший.

Как сообщает ИА «Сканер», авария произошла на перекрестке улиц Конной и Островского. Fielder двигался по главной улице, Конной, в направлении от Театральной в сторону 50-летия Октября. В свою очередь, Prado следовал по второстепенной улице – Островского – со стороны центра города в направлении железнодорожного вокзала.

Prado, за рулем которого находился гражданин КНР, решил проехать перекресток наудачу. Произошло жесткое столкновение, в результате которого внедорожник перевернулся, а легковушка врезалась в здание.

Водителя Fielder госпитализировали прибывшие на место медики. У него сотрясение мозга, многочисленные ушибы, тупая травма живота. Водитель Prado попытался скрыться с места ДТП, но был задержан. Сам он не пострадал.