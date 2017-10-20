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Амурстат: амурчане стали больше получать, но меньше тратить

Амурстат: амурчане стали больше получать, но меньше тратить
Фото: sepimages.ru

Амурчане стали жить лучше – такой вывод можно сделать из данных Амурстата. Ведомство опубликовало данные о социально-экономическом положении Амурской области за январь-сентябрь 2017 года.

За 9 месяцев 2017 года доход жителей Приамурья превысил 223 723 миллиона рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9 %. Траты амурчан при этом росли меньшими темпами – 4,5 %. В денежном выражении это 161 776 миллионов рублей.

Средний доход на душу населения в сентябре по Приамурью составил 33 567 рублей. Такой же фиксировали в августе. И если по сравнению с сентябрем прошлого года реальные располагаемые денежные доходы выросли, то динамика за 9 месяцев этого года пока невысокая – плюс 0,1 %. Под реальными располагаемыми доходами подразумеваются деньги, оставшиеся у жителей за вычетом обязательных платежей и скорректированные на индекс потребительских цен. В первом квартале они снизились на 0,8 %, во втором – на 3,5 %, в третьем зафиксировали рост на 4,9 %. Этот рывок и скрасил статистику за 9 месяцев.

Больше всего, по данным статистиков, амурчане тратят на покупку товаров и оплату услуг – более 72 % от общего дохода. 13 % уходит на оплату обязательных платежей и взносов. При этом умудряются на 2,9 % покупать валюту, а 10 % дохода ­– откладывать.

Просмотров всего: 542

#жизнь #финансы #экономика

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Брехня...

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    2 часа назад

    чёт видать я ступила и зазря уехала с такой Прекрасной во всех смыслах Области.

    оказывается жизнь то налаживается ... впереди светлое будущее ....

    мухахахаха ..... ренегаты Амурстатовские.

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Разогнать пора амурстат! Из носа выковыривают бредовые данные...

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    Чё???

    Это хто стал больше получать?

    Вот тратить меньше многие стали.

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    прям так и хочется подсмотреть методику расчета.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    А не разогнать ли этот Росстат к чертям собачим?

    Сколько тогда денег в бджет сэккономим?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Это что за брехня?!! В опросе принимали участия работники правительства?...

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    Сергей Труш

    Это что за брехня?!! В опросе принимали участия работники правительства?...



    в правительстве растет?



  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    1 час назад

    В Амурстате растет и тратить они стали больше в этой бестолковой организации. Настоящие домоеды, присосались.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Геральт

    Сергей Труш

    Это что за брехня?!! В опросе принимали участия работники правительства?...



    в правительстве растет?



    наверное. Я не знаю у кого, где и что растёт, ибо квитки высылают люди и аж плакать над ними хочется..

  • Nutka

    Nutka
    1 час назад

    не бесите людей тупыми сводками! стабильно, раз в квартал пишется о том что жить прям лучше и лучше становится.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад



    Средний доход на душу населения в сентябре по Приамурью составил 33 567 рублей. Такой же фиксировали в августе. И если по сравнению с сентябрем прошлого года реальные располагаемые денежные доходы выросли, то динамика за 9 месяцев этого года пока невысокая – плюс 0,1 %. Под реальными располагаемыми доходами подразумеваются деньги, оставшиеся у жителей за вычетом обязательных платежей и скорректированные на индекс потребительских цен. В первом квартале они снизились на 0,8 %, во втором – на 3,5 %, в третьем зафиксировали рост на 4,9 %. Этот рывок и скрасил статистику за 9 месяцев.

    Больше всего, по данным статистиков, амурчане тратят на покупку товаров и оплату услуг – более 72 % от общего дохода. 13 % уходит на оплату обязательных платежей и взносов. При этом умудряются на 2,9 % покупать валюту, а 10 % дохода ­– откладывать.



    Я, собственно, математикой особо не когда не блистал но... 33 567 - 13% = 29 203 (4 363 рубля).. Эт что, комуналка и взносы все?... А детский сад?.. или это не считается? Ну хорошо, если даже это семья из двух человек то 67 134.. оплата комуналки на двоих в эту процентовку влезет.. Но ГДЕ эти люди, которые зарабатывают на двоих эту сумму? Вы среди кого проводили отчёт, а, Амурстат?.. У меня приятель, водитель автобуса.. целыми днями за рулём, 45 тысяч в месяц.. так его и семья-то не видит! Жена с ребёнком.. как выйти на сумму в 67 тысяч в месяц?.. Откуда деньги берутся?

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    1 час назад

    Сергей Труш




    Я, собственно, математикой особо не когда не блистал но... 33 567 - 13% = 29 203 (4 363 рубля).. Эт что, комуналка и взносы все?... А детский сад?.. или это не считается? Ну хорошо, если даже это семья из двух человек то 67 134.. оплата комуналки на двоих в эту процентовку влезет.. Но ГДЕ эти люди, которые зарабатывают на двоих эту сумму? Вы среди кого проводили отчёт, а, Амурстат?.. У меня приятель, водитель автобуса.. целыми днями за рулём, 45 тысяч в месяц.. так его и семья-то не видит! Жена с ребёнком.. как выйти на сумму в 67 тысяч в месяц?.. Откуда деньги берутся?



    ты депутат. у тебя есть все полномочия отправить в Амурстат официальный запрос на эту тему.

    Если совсем худо в математике (да и для общего развития Граждан АО) затем можно запилить тему в блоге с фотками статистических отчётов - кого они там подсчитывают и почему.

    думаю на данном форуме у кого нибудь возможно будет математических знаний поболя, чтобы подсказать им, в какой формуле закралась у них ошибка...

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    56 минут назад

    Ну а так то вообще Печально конечно, что у "член комитета по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкномическим связям Законодательного собрания Амурской области Сергей Труш" - "собственно, математикой особо не когда не блистал"

    как впрочем и русский язык бы подтянуть немного по знаниям ... а то вроде как такой Большой человек. а так безграмОтно пишетъ)

  • Иван пришёл

    Иван пришёл
    48 минут назад

    Артюхина В.А.

    Ну а так то вообще Печально конечно, что у "член комитета по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкномическим связям Законодательного собрания Амурской области Сергей Труш" - "собственно, математикой особо не когда не блистал"

    как впрочем и русский язык бы подтянуть немного по знаниям ... а то вроде как такой Большой человек. а так безграмОтно пишетъ)



    Зато он в экономике силён, правда не знает какое золото на вкус и откуда деньги берутся.

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    44 минуты назад

    Иван пришёл

    Артюхина В.А.

    Ну а так то вообще Печально конечно, что у "член комитета по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкномическим связям Законодательного собрания Амурской области Сергей Труш" - "собственно, математикой особо не когда не блистал"

    как впрочем и русский язык бы подтянуть немного по знаниям ... а то вроде как такой Большой человек. а так безграмОтно пишетъ)



    Зато он в экономике силён, правда не знает какое золото на вкус и откуда деньги берутся.



    я чёт тоже не знаю какое золото на вкус. мне такая мысль никогда в голову не приходила.

    пойду ка найду обручалку да лизну пожалуй .... (надеюсь этого никто не увидит)

  • Алиса65

    Алиса65
    28 минут назад

    Дааааа, получать стали больше..., и всё по голове, да по голове. То налоги повысили, то ОСАГО, то за услуги ЖКХ, я уж не говорю о ценах. Содержим многочисленные бесполезные структуры типа Росстата, а участковый так вообще посоветовал к ним не обращаться, "а сразу в администрацию". Только не понятно, для чего нам такая полиция, тоже существующая на наши налоги.

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