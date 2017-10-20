Амурстат: амурчане стали больше получать, но меньше тратить

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Амурчане стали жить лучше – такой вывод можно сделать из данных Амурстата. Ведомство опубликовало данные о социально-экономическом положении Амурской области за январь-сентябрь 2017 года.

За 9 месяцев 2017 года доход жителей Приамурья превысил 223 723 миллиона рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9 %. Траты амурчан при этом росли меньшими темпами – 4,5 %. В денежном выражении это 161 776 миллионов рублей.

Средний доход на душу населения в сентябре по Приамурью составил 33 567 рублей. Такой же фиксировали в августе. И если по сравнению с сентябрем прошлого года реальные располагаемые денежные доходы выросли, то динамика за 9 месяцев этого года пока невысокая – плюс 0,1 %. Под реальными располагаемыми доходами подразумеваются деньги, оставшиеся у жителей за вычетом обязательных платежей и скорректированные на индекс потребительских цен. В первом квартале они снизились на 0,8 %, во втором – на 3,5 %, в третьем зафиксировали рост на 4,9 %. Этот рывок и скрасил статистику за 9 месяцев.

Больше всего, по данным статистиков, амурчане тратят на покупку товаров и оплату услуг – более 72 % от общего дохода. 13 % уходит на оплату обязательных платежей и взносов. При этом умудряются на 2,9 % покупать валюту, а 10 % дохода ­– откладывать.