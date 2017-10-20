В Белогорске ушла с работы и пропала 40-летняя женщина

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В Белогорске разыскивают пропавшую Наталью Крупенину. 18 октября 40-летняя женщина ушла с работы и исчезла. Родственники намерены обратиться в полицию.

«За два часа до конца рабочей смены она собралась и ушла с работы, никому ничего не сказав. Шла в неизвестном направлении. Знакомых, всех, у кого можно было узнать о ее местонахождении, мы обзвонили, прошлись везде. У нас есть дом в деревне, туда мы тоже позвонили, и там никто ее не видел за эти дни», – рассказала ИА «Амур.инфо» дочь пропавшей Анастасия Попкова.

В сводках умерших Наталья не значится, об этом Анастасия узнала в полиции. 21 октября она намерена подать заявление на розыск. Дочь пропавшей пояснила – она рассчитывает, что Наталья может вернуться домой сама.

На момент ухода с работы Наталья Крупенина была одета в куртку бежевого цвета, бежевые джинсы, черные лакированные полусапожки, в руках была сумка сиреневого цвета. Из примет женщины – длинные волнистые волосы с сединой. Из особых примет – на правой руке повреждены пальцы, они не разгибаются.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Натальи, просят позвонить по телефону 8-929-478-20-44 (Анастасия Попкова, дочь).