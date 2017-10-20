Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:55 4

В Белогорске ушла с работы и пропала 40-летняя женщина

В Белогорске ушла с работы и пропала 40-летняя женщина
Фото: gazetamv.ru

В Белогорске разыскивают пропавшую Наталью Крупенину. 18 октября 40-летняя женщина ушла с работы и исчезла. Родственники намерены обратиться в полицию.

«За два часа до конца рабочей смены она собралась и ушла с работы, никому ничего не сказав. Шла в неизвестном направлении. Знакомых, всех, у кого можно было узнать о ее местонахождении, мы обзвонили, прошлись везде. У нас есть дом в деревне, туда мы тоже позвонили, и там никто ее не видел за эти дни», – рассказала ИА «Амур.инфо» дочь пропавшей Анастасия Попкова.

В сводках умерших Наталья не значится, об этом Анастасия узнала в полиции. 21 октября она намерена подать заявление на розыск. Дочь пропавшей пояснила – она рассчитывает, что Наталья может вернуться домой сама.

На момент ухода с работы Наталья Крупенина была одета в куртку бежевого цвета, бежевые джинсы, черные лакированные полусапожки, в руках была сумка сиреневого цвета. Из примет женщины – длинные волнистые волосы с сединой. Из особых примет – на правой руке повреждены пальцы, они не разгибаются.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Натальи, просят позвонить по телефону 8-929-478-20-44 (Анастасия Попкова, дочь).

Просмотров всего: 2671

#Белогорск #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    3 часа назад



    По словам собеседницы, поиски осложняются тем, что у ее мамы нет мобильного телефона. Анастасия узнала в полиции, что в сводках умерших Наталья не значится. 21 октября она намерена подать заявление на розыск.

    Дочь пропавшей пояснила – она рассчитывает, что Наталья может вернуться домой сама. Недавно у них была ссора, и мать заявляла, что «может уйти». Возможно, ее исчезновение связано с этим.



    Вот это да. Доча маме телефон не могла купить? Или она дома его оставила, и в состоянии аффекта ушла из дома, после с ссоры с выкормленной дочей.

  • vk-Мыслитель

    vk-Мыслитель
    3 часа назад

    Раньше дети уходили из дома, а теперь родители!

  • Elza Pathfinder

    Elza Pathfinder
    3 часа назад

    vertex


    По словам собеседницы, поиски осложняются тем, что у ее мамы нет мобильного телефона. Анастасия узнала в полиции, что в сводках умерших Наталья не значится. 21 октября она намерена подать заявление на розыск.

    Дочь пропавшей пояснила – она рассчитывает, что Наталья может вернуться домой сама. Недавно у них была ссора, и мать заявляла, что «может уйти». Возможно, ее исчезновение связано с этим.



    Вот это да. Доча маме телефон не могла купить? Или она дома его оставила, и в состоянии аффекта ушла из дома, после с ссоры с выкормленной дочей.


    А дочь уже взрослая и сама зарабатывает?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Я Вас понял, она в 40 лет родила.

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

На трассе в Сковородинском районе в снег укладывали асфальт

Происшествия 9

В Благовещенске опрокинулся внедорожник: есть пострадавший

Общество 6

Белогорским депутатам-предпринимателям предложено обнародовать информацию о налогах
Происшествия 3

Хищение панамы у подростка обернулось для благовещенца «уголовкой»