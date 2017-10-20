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сегодня, 11:53 6

На каждый детский сад Благовещенска составят финансовый паспорт

На каждый детский сад Благовещенска составят финансовый паспорт
Фото: sdelanounas.ru

После совещания с губернатором, посвященного поборам в детских садах, мэр Благовещенска Валентина Калита поручила провести анализ финансовой деятельности дошкольных учреждений. На каждое из них составят паспорт с разграничением бюджетных и внебюджетных средств и анализом их поступления и расходования.

«Нам необходимо не просто проанализировать финансовую деятельность каждого из общеобразовательных учреждений. Важно усилить разъяснительно-информационную работу как с родителями, так и с работниками ДОУ, это предотвратит ситуации, когда возникают недопонимания и домыслы, связанные с расходованием денежных средств в детских садах», — подчеркнула Валентина Калита.

Информация из соцсетей и письменных обращений о работе детских садов будет также проверена.

«Любая финансовая деятельность учреждения должна быть только в правовом поле, нарушение законодательства просто недопустимо», — отметила Валентина Сергеевна. — Нам также необходимо разработать план приоритетных мероприятий по содержанию зданий и сооружений дошкольных образовательных учреждений, чтобы более эффективно формировать бюджет 2018 и последующих годов».

Пресс-служба городской администрации сообщает, что любую информацию и предложения по вопросам работы детских садов можно сообщить по телефону управления образования: 237-956, через аккаунт администрации города в сети Instagram: @blagoveshchensk.rf и на сайте мэрии: благовещенск.рф.

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#городская власть #дети #мэрия

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Михаил Светлов

    Михаил Светлов
    2 часа назад

    мля, ну и чушь. в каждой организации есть пфхд (на год и на каждый месяц) где и так все фиксировано. выставляется на сайт, тем же управлением образования утверждается. другое дело, что город дает копейки и то впрытык, все экономии забирают. поэтому рулит внебюджетка и так называемые пожертвования.

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    2 часа назад

    и накой эта мукулатура сдалась?

    1. приходите в любой детский садик - тыкаете на самую красивую карусель и спрашиваете источник финансирования по бухгалтерии.

    2. заходите в любую детскую группу - тыкаете на телевизор-плазму обязательно стоящую там и спрашиваете источник финансирования по бухгалтерии.

    3. слушаем ересь о добровольных пожертвованиях от заведующей.

    4. конец.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Михаил Светлов

    мля, ну и чушь. в каждой организации есть пфхд (на год и на каждый месяц) где и так все фиксировано. выставляется на сайт, тем же управлением образования утверждается. другое дело, что город дает копейки и то впрытык, все экономии забирают. поэтому рулит внебюджетка и так называемые пожертвования.



    Пришла калята - отворяй закрома.

  • Сыроежка

    Сыроежка
    44 минуты назад

    Верхи и не собираются отменять поборы - их задача перевести все в "правовое русло", где при случае (когда завоют массы про поборы) просто тыкнут носом в бумажку - "у нас все разграничено" - по акту это точно пожертвования, так что заткнитесь. А заодно бубер пропиарится и наберет себе очков палитицеских.

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    33 минуты назад

    Сыроежка

    Верхи и не собираются отменять поборы - их задача перевести все в "правовое русло", где при случае (когда завоют массы про поборы) просто тыкнут носом в бумажку - "у нас все разграничено" - по акту это точно пожертвования, так что заткнитесь. А заодно бубер пропиарится и наберет себе очков палитицеских.



    Не прокатитъ для Губернатора. Он сам клятвенно всех заверял, что повысил тарифы для детсадов именно для того. чтобы лишнего ничего не платили.

    А так - получится ведомость, причём официальная бумага, которой ему потом будет все население в лицо тыкать и говорить - "Чё! Съел!"

    всем же понятно, что пожертвования = поборы.

  • Кот Бегемот

    Кот Бегемот
    2 минуты назад

    Михаил Светлов

    мля, ну и чушь. в каждой организации есть пфхд (на год и на каждый месяц) где и так все фиксировано. выставляется на сайт, тем же управлением образования утверждается. другое дело, что город дает копейки и то впрытык, все экономии забирают. поэтому рулит внебюджетка и так называемые пожертвования.



    Город дает копейки и то впритык ....

    +10000

    Дают 100 рублей, а потом засылают 5 проверок

    У нас в садике даже на чистящие средства собирали деньги. Денег на это не дают, зато все должно быть по Санпину

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