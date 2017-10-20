На каждый детский сад Благовещенска составят финансовый паспорт

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«Нам необходимо не просто проанализировать финансовую деятельность каждого из общеобразовательных учреждений. Важно усилить разъяснительно-информационную работу как с родителями, так и с работниками ДОУ, это предотвратит ситуации, когда возникают недопонимания и домыслы, связанные с расходованием денежных средств в детских садах», — подчеркнула Валентина Калита.

Информация из соцсетей и письменных обращений о работе детских садов будет также проверена.

«Любая финансовая деятельность учреждения должна быть только в правовом поле, нарушение законодательства просто недопустимо», — отметила Валентина Сергеевна. — Нам также необходимо разработать план приоритетных мероприятий по содержанию зданий и сооружений дошкольных образовательных учреждений, чтобы более эффективно формировать бюджет 2018 и последующих годов».

Пресс-служба городской администрации сообщает, что любую информацию и предложения по вопросам работы детских садов можно сообщить по телефону управления образования: 237-956, через аккаунт администрации города в сети Instagram: @blagoveshchensk.rf и на сайте мэрии: благовещенск.рф.