Белогорским депутатам-предпринимателям предложено обнародовать информацию о налогах

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Глава Белогорска Станислав Мелюков предложил депутатам горсовета, занимающимся предпринимательской деятельностью, обнародовать данные о налогах, которые они платят в городской бюджет от своей предпринимательской деятельности. Обращение он озвучил на очередном заседании горсовета. В настоящее время в горсовете 10 депутатов-предпринимателей.

Представители бизнеса есть в трех фракциях белогорского горсовета. В процентном соотношении от численного состава фракций их меньше всего во фракции «Единая Россия» (40 %). 50 % – в КПРФ, в ЛДПР – 60 %.

«Идет работа по бюджету на 2018 год. Он будет достаточно сложным, как и во все предыдущие годы. Администрация города пришла к выводу, что резервы по увеличению налоговой базы практически исчерпаны, – отметил Станислав Мелюков. – Возможностей становится меньше, а потребностей у жителей города и у депутатов – все больше. Люди привыкают к тому, что в городе делается многое, и справедливо задаются вопросами, почему здесь горит свет, а там нет. Здесь есть дорога, а тут – увы. Мы стараемся реагировать на просьбы белогорцев, но я бы хотел, чтобы и вы, депутаты, тоже были вовлечены в этот процесс.

Поэтому у меня предложение к депутатам-предпринимателям – в добровольном порядке до 1 декабря 2017 года показать свои налоговые отчисления за 2016 год, а до 1 апреля 2018 года обнародовать свои налоги за 2017 год. Тогда у администрации города и его жителей будет полное понимание того, насколько ваши запросы соответствуют тому вкладу, который вы вносите в экономику города».

Часть депутатов инициативу главы поддержали и высказали предложение оформить ее протокольно. Для удобства депутатов администрация города разработает форму для заполнения данных о налоговых отчислениях и направит ее в горсовет, сообщает пресс-служба Белогорска.