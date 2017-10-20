Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:26 0

Амурские бодибилдеры привезли медали с Сахалина

Амурские бодибилдеры привезли медали с Сахалина
Фото: sakhalin.info

Около 50 спортсменов приняли участие в чемпионате Дальнего Востока по бодибилдингу, который проходил в Сахалинской области. Амурчане завоевали четыре медали. Двое из них взошли на высшую ступень пьедестала.

Чемпионат Дальнего Востока по бодибилдингу на Сахалине проходит третий год подряд, сообщает сайт минспорта Сахалинской области.

Евгения Подкапаева представляла на чемпионате Амурскую область. Бодибилдингом занимается уже пять лет. Тренируется девушка каждый день по несколько часов и дополнительно отрабатывает технику дома. «Цель была только одна – идти дальше. Мимолетные были мысли, чтобы бросить, но когда вспоминаешь, сколько потрачено сил, то бросать уже не хочешь, – рассказала амурчанка. – У вас отличные спортсменки, конкуренция огромная».

Тем не менее амурчане смогли завоевать четыре награды. Большая часть из них – у мужчин.

В категории «классический бодибилдинг (абсолют)» первое место занял Дмитрий Филипченко, третье – Игорь Шамро. Еще одно золото – в категории «пляжный бодибилдинг (абсолют)» – также у амурчанина Дениса Шлыкова.

Среди девушек отличилась Диана Будко, завоевавшая в категории «фитнес-бикини» до 163 сантиметров бронзовую медаль.

Просмотров всего: 108

#спорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Спорт 2

В Амурском кадетском корпусе открылся новый стадион
Власть 23

Во время марафонского забега экс-губернатора Приамурья чуть не сбила иномарка
Спорт

В Благовещенске стартует чемпионат по баскетболу

Спорт 29

Благовещенск станет еще более хоккейным