Амурские бодибилдеры привезли медали с Сахалина

Фото: sakhalin.info

Около 50 спортсменов приняли участие в чемпионате Дальнего Востока по бодибилдингу, который проходил в Сахалинской области. Амурчане завоевали четыре медали. Двое из них взошли на высшую ступень пьедестала.

Чемпионат Дальнего Востока по бодибилдингу на Сахалине проходит третий год подряд, сообщает сайт минспорта Сахалинской области.

Евгения Подкапаева представляла на чемпионате Амурскую область. Бодибилдингом занимается уже пять лет. Тренируется девушка каждый день по несколько часов и дополнительно отрабатывает технику дома. «Цель была только одна – идти дальше. Мимолетные были мысли, чтобы бросить, но когда вспоминаешь, сколько потрачено сил, то бросать уже не хочешь, – рассказала амурчанка. – У вас отличные спортсменки, конкуренция огромная».

Тем не менее амурчане смогли завоевать четыре награды. Большая часть из них – у мужчин.

В категории «классический бодибилдинг (абсолют)» первое место занял Дмитрий Филипченко, третье – Игорь Шамро. Еще одно золото – в категории «пляжный бодибилдинг (абсолют)» – также у амурчанина Дениса Шлыкова.

Среди девушек отличилась Диана Будко, завоевавшая в категории «фитнес-бикини» до 163 сантиметров бронзовую медаль.