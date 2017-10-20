Хищение панамы у подростка обернулось для благовещенца «уголовкой»

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Благовещенский городской суд вынес приговор жителю областного центра. Мужчина ограбил на улице подростка, завладев его панамой. Горожанина приговорили к условному заключению.

Преступление произошло в августе этого года в районе перекрестка улиц Зейской и Политехнической. Мужчина увидел подростка в панаме, и решил ее похитить. При этом он не стал церемониться – подошел к владельцу панамы и завладел головным убором. Подросток спросил, почему его лишили панамы, на что получил ответ – она понравилась похитителю.

Несовершеннолетний потребовал вернуть головной убор, однако похититель пригрозил ему насилием. Испугавшись, владелец панамы сдался, а преступник скрылся со своей добычей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Ущерб от действий злоумышленника составил 1 тысячу рублей, в отношении него возбудили уголовное дело. В судебном заседании житель областного центра полностью признал свою вину. Суд, с учетом всех обстоятельств, в том числе того, что мужчина вернул панаму подростку, приговорил его к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком.