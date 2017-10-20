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20октября
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сегодня, 11:07 3

Хищение панамы у подростка обернулось для благовещенца «уголовкой»

Хищение панамы у подростка обернулось для благовещенца «уголовкой»
Фото: soberger.ru

Благовещенский городской суд вынес приговор жителю областного центра. Мужчина ограбил на улице подростка, завладев его панамой. Горожанина приговорили к условному заключению.

Преступление произошло в августе этого года в районе перекрестка улиц Зейской и Политехнической. Мужчина увидел подростка в панаме, и решил ее похитить. При этом он не стал церемониться – подошел к владельцу панамы и завладел головным убором. Подросток спросил, почему его лишили панамы, на что получил ответ – она понравилась похитителю.

Несовершеннолетний потребовал вернуть головной убор, однако похититель пригрозил ему насилием. Испугавшись, владелец панамы сдался, а преступник скрылся со своей добычей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Ущерб от действий злоумышленника составил 1 тысячу рублей, в отношении него возбудили уголовное дело. В судебном заседании житель областного центра полностью признал свою вину. Суд, с учетом всех обстоятельств, в том числе того, что мужчина вернул панаму подростку, приговорил его к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    32 минуты назад

    Панама - Наш, не состоялся)))

  • Gelo

    Gelo
    25 минут назад

    Надо было не тюбетейку,а миллиард тырить... Был бы уважаемым человеком!

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    11 минут назад

    Зубы бы этому чмырдосу на асфальте понравились, если бы взрослые вмешались.

    Хотя .. условка ... на свободе .. ещё не всё потеряно для отца мальчика.

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