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20октября
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сегодня, 10:34 0

Двое несовершеннолетних пешеходов пострадали на дорогах Приамурья за сутки

Двое несовершеннолетних пешеходов пострадали на дорогах Приамурья за сутки
Фото: kerchinfo.com

Четыре ДТП с пешеходами произошло за сутки на дорогах Амурской области. Два аварии случились в Благовещенске, еще две – в Селемджинском и Завитинском районах. В двух случаях пострадавших увезли в больницы.

5-летний ребенок пострадал в аварии в Селемджинском районе. Малыша сбил водитель Toyota Land Cruiser. Ребенка доставили в больницу. В Завитинском районе под колеса попал пешеход 1982 года рождения. Амурчанин получил травмы. По факту аварии проверку проводят полицейские.

Обе аварии с пешеходами в областной столице произошли вечером. В 18:30 водитель автомобиля Toyota Harrier сбил 17-летнего юношу, который переходил дорогу в неустановленном месте.

В 20:35 ДТП произошло на пешеходном переходе. Здесь горожанка 1965 года рождения переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Это не помешало водителю Mazda Demio выехать на пешеходный переход и наехать на пешехода, сообщили в Госавтоинспекции.

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#ДТП

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