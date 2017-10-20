Амурские школьники и их родители находят ошибки в школьных учебниках

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Амурские школьники отыскали в учебнике по физике неправильное доказательство второго закона Ньютона, а родители в пособии по географии – неверный перечень регионов Дальнего Востока, сообщает газета «Телепорт».

В современной школе существует большое разнообразие учебников: по биологии – более 60, по истории – более 40, по русскому языку – более 30. По словам ректора областного института развития образования Лидии Дмитриевой, основной вопрос – о том, сколько должно быть учебников в одной образовательной линии. В России могут принять решение об ограничении их количества. Федеральный министр образования Ольга Васильева заявляла, что достаточно по 3-5 учебников.

Учебная литература стала не только средством обучения, но и предметом бизнеса. Количество растет, при этом качество не всегда соответствует требованиям.

Так, в Амурской области родители обнаружили, что в учебнике географии в состав Дальнего Востока «забыли» включить несколько регионов – Чукотку, Еврейскую автономную область, а также Якутию. То, что не упомянута Якутия, объяснению еще поддается: по административному делению страны она относится к Дальневосточному федеральному округу, но как природный регион многие ее относят к Восточной Сибири. Но куда из списка дальневосточных субъектов подевались Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область – непонятно. Пример этого учебника в числе прочего тоже был отправлен в российский Минобр.

«Что хорошо – в процесс включились родители, – отмечает Лидия Дмитриева. – В том числе и те, кто не имеет педагогического образования, но очень заинтересованы в успехах ребенка».

Ошибки в учебниках находят и ученики. Учащиеся шимановской школы № 1 на уроке физики изучали второй закон Ньютона. Однако в учебнике были приведены примеры, не имеющие к нему никакого отношения, что и заметили школьники из аэрокосмического класса.