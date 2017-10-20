Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:27 0

Амурские школьники и их родители находят ошибки в школьных учебниках

Амурские школьники и их родители находят ошибки в школьных учебниках
Фото: ukraina.ru

Амурские школьники отыскали в учебнике по физике неправильное доказательство второго закона Ньютона, а родители в пособии по географии – неверный перечень регионов Дальнего Востока, сообщает газета «Телепорт».

В современной школе существует большое разнообразие учебников: по биологии – более 60, по истории – более 40, по русскому языку – более 30. По словам ректора областного института развития образования Лидии Дмитриевой, основной вопрос – о том, сколько должно быть учебников в одной образовательной линии. В России могут принять решение об ограничении их количества. Федеральный министр образования Ольга Васильева заявляла, что достаточно по 3-5 учебников.

Учебная литература стала не только средством обучения, но и предметом бизнеса. Количество растет, при этом качество не всегда соответствует требованиям.

Так, в Амурской области родители обнаружили, что в учебнике географии в состав Дальнего Востока «забыли» включить несколько регионов – Чукотку, Еврейскую автономную область, а также Якутию. То, что не упомянута Якутия, объяснению еще поддается: по административному делению страны она относится к Дальневосточному федеральному округу, но как природный регион многие ее относят к Восточной Сибири. Но куда из списка дальневосточных субъектов подевались Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область – непонятно. Пример этого учебника в числе прочего тоже был отправлен в российский Минобр.

«Что хорошо – в процесс включились родители, – отмечает Лидия Дмитриева. – В том числе и те, кто не имеет педагогического образования, но очень заинтересованы в успехах ребенка».

Ошибки в учебниках находят и ученики. Учащиеся шимановской школы № 1 на уроке физики изучали второй закон Ньютона. Однако в учебнике были приведены примеры, не имеющие к нему никакого отношения, что и заметили школьники из аэрокосмического класса.

Просмотров всего: 507

#образование #школа

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 4

Астрономия вернулась не во все амурские школы
Общество 13

Поборы в амурских школах и детсадах: жалобы амурчан обсуждают в правительстве (трансляция)

Общество 7

В Приамурье съезжаются студенты из разных регионов для обучения новой специальности
Общество 8

Благовещенцев опросили, платят ли они деньги в школах и детских садах