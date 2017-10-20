В Свободном хотят вернуть патрулирование улиц дружинниками

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19 октября в Свободном состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории города. Один из вопросов, который был рассмотрен, – возможность возвращения в городе практики, когда его улицы патрулируют дружинники.

Как сообщает пресс-служба администрации Свободного, возвращение дружин способствовало бы снижению уровня преступности в городе. Участники заседания обсудили вероятность того, что такой вид работы с общественностью вновь начнут финансировать.

Дружинные отряды в Свободном ранее формировались из жителей города – общественников и просто неравнодушных граждан. Они следили за порядком в общественных местах. Однако затем от этой практики отказались.

В пресс-службе администрации Свободного ИА «Амур.инфо» пояснили, что если патрулирование улиц дружинниками вернется, в такие отряды будут включать по одному полицейскому. Пока вопрос окончательно не решен.