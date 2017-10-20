Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:39 0

Певица Слава представила в Благовещенске программу «Откровенно»

Певица Слава представила в Благовещенске программу «Откровенно»

В четверг вечером, 19 октября, в ОКЦ Благовещенска дала концерт известная певица Слава. Исполнительница представила горожанам программу «Откровенно». В этот вечер звезда много шутила и смеялась, рассказывала истории и была весьма непосредственна.

На концерте зрители смогли «любить» и ушами, и глазами: за время выступления Слава сменила 4 или 5 нарядов, и один был ярче другого. Не отставали от певицы и две ее бэк-вокалистки.

В этот вечер для собравшихся прозвучали такие хиты, как «Люблю и ненавижу», «Расскажи мне, мама», «Попутчица». Не обошлось и без дуэтов – Слава спела с экранными образами. Прозвучали «Первая любовь – любовь последняя», за которую с Ириной Аллегровой они получили «Золотой граммофон», «Не жди меня» с Григорием Лепсом, «Сделай шаг» со Стасом Пьехой. Зал громко аплодировал каждому хиту.

Под конец концерта одна из поклонниц преподнесла певице огромный букет алых роз. Ноша оказалась тяжела, поэтому исполнительница сразу передала цветы помощнику.

Подробно о прошедшем концерте читайте в рубрике Натальи Шлямовой «Культпросвет».

Просмотров всего: 580

#концерты #музыка #отдых

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В благовещенском аэропорту растет пассажиропоток на международных линиях
Общество 2

24 тысячи юных амурчан отдохнули в детских лагерях этим летом
Общество 4

Сезон охоты на фазана и диких копытных стартовал в Приамурье

Общество

«Геошторм», «Голем», «Аритмия»: кинопремьеры недели