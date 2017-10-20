Певица Слава представила в Благовещенске программу «Откровенно»

В четверг вечером, 19 октября, в ОКЦ Благовещенска дала концерт известная певица Слава. Исполнительница представила горожанам программу «Откровенно». В этот вечер звезда много шутила и смеялась, рассказывала истории и была весьма непосредственна.

На концерте зрители смогли «любить» и ушами, и глазами: за время выступления Слава сменила 4 или 5 нарядов, и один был ярче другого. Не отставали от певицы и две ее бэк-вокалистки.

В этот вечер для собравшихся прозвучали такие хиты, как «Люблю и ненавижу», «Расскажи мне, мама», «Попутчица». Не обошлось и без дуэтов – Слава спела с экранными образами. Прозвучали «Первая любовь – любовь последняя», за которую с Ириной Аллегровой они получили «Золотой граммофон», «Не жди меня» с Григорием Лепсом, «Сделай шаг» со Стасом Пьехой. Зал громко аплодировал каждому хиту.

Под конец концерта одна из поклонниц преподнесла певице огромный букет алых роз. Ноша оказалась тяжела, поэтому исполнительница сразу передала цветы помощнику.

Подробно о прошедшем концерте читайте в рубрике Натальи Шлямовой «Культпросвет».