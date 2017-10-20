В Благовещенске автомобиль сбил подростка

Фото: v-kurse.ru

В четверг, 19 октября, в 18:26 в Благовещенске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. В районе дома № 211, на улице Чайковского 17-летний подросток переходил проезжую часть в неположенном месте перед близко движущимся автомобилем. Toyota Harrier совершил на него наезд.

Пешеход с травмой был доставлен в лечебное учреждение. Всего за минувшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в двух авариях два человека были травмированы, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

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#происшествия

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Василий Кленин