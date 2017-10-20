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В Благовещенске автомобиль сбил подростка

В Благовещенске автомобиль сбил подростка
Фото: v-kurse.ru

В четверг, 19 октября, в 18:26 в Благовещенске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. В районе дома № 211, на улице Чайковского 17-летний подросток переходил проезжую часть в неположенном месте перед близко движущимся автомобилем. Toyota Harrier совершил на него наезд.

Пешеход с травмой был доставлен в лечебное учреждение.

Всего за минувшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в двух авариях два человека были травмированы, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Просмотров всего: 1116

#происшествия

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Комментарии
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  • Кайзер

    Кайзер
    2 часа назад

    Это был бы и день ни день, если б кого то не закатали в очередной раз....

  • Кайзер

    Кайзер
    2 часа назад

    Даже уже и новостью не назовешь.... Обычное дело в нашем городе....

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    ~~переходил проезжую часть в неположенном месте перед близко движущимся автомобилем



    Пехота бессмертна!

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    17 лет, уже должен ориентироваться на дороге. Так что заголовок надо другой. Пешеход провацировал дтп.

  • Монстриха

    Монстриха
    1 час назад

    Пора городу задуматься о переходах как это в др.городах (подземные или поверху).

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