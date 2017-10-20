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В Свободном сгорел расселенный 2-этажный дом (видео)

В Свободном сгорел расселенный 2-этажный дом (видео)

В четверг вечером, 19 октября, в Свободном загорелся 2-этажный деревянный расселенный дом, расположенный по улице Октябрьской. В результате строение полностью уничтожено огнем.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило накануне около 20:00. К моменту прибытия пожарных расчетов кровля здания была охвачена огнем. В итоге дом сгорел полностью. Рядом стоящий жилой дом удалось спасти.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. В расселенный дом имелся свободный доступ.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Видео: vk.com/svbnews

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#пожары #происшествия #Свободный

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