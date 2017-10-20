Подпольные дома престарелых появляются в России: обзор прессы

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Налог на сигареты собираются ввести в России; Путин подарил президенту Хорватии цветы; в Приамурье сотрудник ГИБДД сбил человека – о чем еще пишут сегодняшние газеты, можно узнать, прочитав обзор, подготовленный ведущим «Авторадио-Благовещенск» Павлом Савинкиным.

Вам статья

Читаем «Российскую газету». Если вы помните, вчера обозреватель рассказывал о планах правительства ввести экологический налог на полиэтиленовую упаковку. Вы думаете, на этом успокоились? Фигушки! Скоро появится новый сбор – экологический налог на сигареты! По мнению минздрава, новый побор приведет к росту стоимости пачки сигарет, и дороговизна заставит два миллиона россиян бросить курить. Кроме того, предложено сократить пространство для свободного курения. Запрет на курение коснется квартир (правда, пока только коммунальных) и личного транспорта (правда, в присутствии детей).

Также в номере

Еще вам будет интересно узнать, чем чреват отказ ГИБДД от выдачи справок о ДТП. А это, между прочим, основной документ согласно правилам страхования по ОСАГО для получения выплаты. Страховые компании начнут отказывать в приеме документов на выплату только на том основании, что справки нет. Водитель вынужден будет обратиться в суд. Какое решение примет суд, надо узнать у бабушки, которое говорит надвое. А все подробности – в материале «ГАИ справок не даёт».

Полный абзац

Далее «Амурская правда». Читая её, узнаете о том, что вахтовики устроили в поезде пьяный дебош. И вахтовиков тех было не 3-4 хулигана, а целая рота – 90 человек!

Еще о том, что срывается завоз угля на север Приамурья – дефицит вагонов.

Кстати, о севере: на третьей полосе прочтите о том, каково приходится жителям поселка Береговой Зейского района в условиях недоступности. Как шокирующий пример приводится случай, когда молодая мама с новорождённой дочкой прорывалась домой через льдины коварного Гилюя.

Полный абзац–2

Еще в Амурской правде» рассказывается о том, как в Новобурейском иномарка сбила человека и скрылась с места происшествия. Автомобиль принадлежит сотруднику местного ГИБДД.

Еще рассказывается об антитеррористических учениях на перекрестке Чайковского – Северной, во время которых местных жителей, напуганных неожиданной стрельбой, криками о помощи и прочими страшилками, чуть не хватил кондрат. Успешно прошли учения или нет, не говорится.

После этой заметки материал о съемках фильма ужасов благовещенскими кинематографистами кажется детской сказочкой. (Во время работы одного из персонажей по-настоящему закопали в землю. Интересно, откопали ль?)

Очень интересно

Начитавшись всяких ужасов (то есть, прочитав газету практически от корки до корки), с чувством, толком, расстановкой приступил к полностраничной публикации Варвары Носыревой о том «Как поднять мужа с дивана».

«И вот читал я этот материал, читал, вдумывался в каждую строку… Ну как не вдумываться, если здесь пишут, что мы, мужчины – наивны и нежны, и нас надо оберегать, пестовать, ухаживать за нами, восхищаться нами, ни в чем не отказывать, – пишет Павел Андреевич. – Вот на этой фразе – «Ни в чем не отказывать» (я не цитирую, просто передаю смысл) – я сделал вывод, что рассуждения журналистки очень правильны, полезны и их следует рассматривать как руководство к исполнению».

Напишут же такое

Ну а что у нас «Комсомольская правда»? А «Комсомолка» о том, что Ксения Собчак собирается превратить Россию в «Дом-2». Собственно, если разобраться, наша страна уже давно таковым домом является, так что дело за малым: официально в этом утвердиться. Для этого нужно только избрать Ксению президентом. Почему бы и нет?

Кстати, о президентах. В газете пишут, что Владимир Путин встретил президента Хорватии Колинду Грабар-Китаревич как джентльмен – букетом цветов. А вот не был бы джентльменом, мог бы и…

Но поехали дальше.

На посошок

Дальше «Российская газета-Неделя», из которой вы узнаете о том, что в стране растет – стремительно растет! – число подпольных домов престарелых. Материал «Старики на сдачу» можно оценить, как публикацию-шок. Здесь о том, что от больных и немощных одни нелюди попросту освобождаются, а другие нелюди попросту ускоряют их уход из жизни. Это к вопросу о том, какова наша сегодняшняя жизнь.

«Как-то не по-пятничному я завершил обзор. Но какова жизнь, о том и газеты…» – вздыхает Павел Савинкин.