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Дождь, мокрый снег, но тепло: прогноз погоды в Амурской области на 20 октября

Дождь, мокрый снег, но тепло: прогноз погоды в Амурской области на 20 октября
Фото: lolkot.ru

20 октября, в пятницу, в Амурской области облачно с прояснениями. Пойдет дождь, мокрый снег. Местами, предупреждают метеорологи Амурского гидрометцентра, возможно налипание мокрого снега на провода.

Ветер с юго-востока разовьет скорость 2-7 метров в секунду, порывы могут достигать 10-15 метров. Температура воздуха составит +2...+7, на севере – до минус 5 градусов.

В Благовещенске облачно с прояснениями, временами пойдет дождь или мокрый снег. Скорость юго-восточного ветра достигнет 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут +3...+5 градусов.

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#погода

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