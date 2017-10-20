В благовещенском аэропорту растет пассажиропоток на международных линиях

Рост пассажиропотока в международном направлении наблюдается в Амурской области. На международных линиях в этом году аэропорт обслужил 44 177 пассажиров, это на 46 % превышает показатели прошлого года.

«Сейчас мы заканчиваем разрабатывать проект реконструкции существующего международного терминала аэропорта Игнатьево, который предусматривает увеличение пропускной способности с 50 до 200 пассажиров в час», – отметил губернатор Амурской области Александр Козлов. Реконструкция взлетно-посадочной полосы начнется в 2019 году. Точных сроков работ на международном терминале пока не называют. В Минвостокразвития уверены, что развитию благовещенского аэропорта будет способствовать режим Свободного порта. В зону его действия будут включены восемь воздушных гаваней Дальнего Востока.

Просмотров всего: 403

#отдых #работа #транспорт #туризм

распечатать

Нино Кохреидзе