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20октября
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сегодня, 07:40 0

Штрафы в системе «Платон» могут вырасти в разы

Штрафы в системе «Платон» могут вырасти в разы
Фото: moyidorogi.ru

Повысить штрафы в системе «Платон» в четыре раза предложило российское правительство. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы, сообщает «Коммерсант».

Наказание за неуплату в системе «Платон» предлагают повысить до 20 тысяч рублей. Сегодня штраф составляет 5 тысяч. Увеличение штрафа предусматривается не в качестве фискальной функции, а служит для стимулирования владельцев транспортных средств к соблюдению законодательства, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По системе «Платон» за проезд по федеральным трассам плата взимается с грузовиков разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. Деньги взимаются с перевозчиков в счет возмещения вреда, который грузовики наносят дорожному покрытию.

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#закон #российская власть #транспорт

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