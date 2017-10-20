Штрафы в системе «Платон» могут вырасти в разы

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Наказание за неуплату в системе «Платон» предлагают повысить до 20 тысяч рублей. Сегодня штраф составляет 5 тысяч. Увеличение штрафа предусматривается не в качестве фискальной функции, а служит для стимулирования владельцев транспортных средств к соблюдению законодательства, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По системе «Платон» за проезд по федеральным трассам плата взимается с грузовиков разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. Деньги взимаются с перевозчиков в счет возмещения вреда, который грузовики наносят дорожному покрытию.