В Свободном вынесли приговор мужчине, убившему одну женщину и покалечившему другую

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В городе Свободном суд вынес приговор 41-летнему местному жителю. Мужчина был признан виновным в двух преступлениях. От его руки погибла женщина-инвалид, а также амурчанин покалечил свою супругу.

Оба инцидента произошли в июне этого года. Мужчина, будучи нетрезвым, поссорился с женщиной-инвалидом. Он избил амурчанку, в результате чего она скончалась. Кроме того, дебошир ополчился на свою супругу, которой долго не было дома. Мужчина нанес жене удары ножом, причинив тяжкий вред здоровью.

Суд при вынесении приговора учел, что амурчанин ранее уже был осужден на условное заключение – за неправомерное завладение транспортным средством. Кроме того, он состоял на учете у врача-психиатра, а сейчас состоит на учете у нарколога.

Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.