В Омске задержали амурчанина, находящегося в федеральном розыске

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В Омске сотрудники вневедомственной охраны задержали жителя Амурской области. Мужчина находится в федеральном розыске. Его подозревают в совершении группового грабежа.

Задержание произошло вечером 17 октября в микрорайоне Омска Городок Нефтяников. Сотрудники вневедомственной охраны патрулировали территорию. Их внимание привлек молодой человек, который при виде патрульного автомобиля начал вести себя подозрительно – резко изменил свой маршрут и ускорил шаг. Парня остановили. Оказалось, что это житель Приамурья, которого разыскивает полиция.

Задержанный был объявлен в федеральный розыск более месяца назад. В Омске он скрывался от органов следствия: мужчина – подозреваемый в совершении группового грабежа. Он нарушил подписку о невыезде.

Молодой человек был доставлен в территориальный пункт полиции. В дальнейшем его передадут полиции Приамурья, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Омской области.