Чиновники Благовещенска вышли на субботник (фото)

В четверг, 19 октября, на улицы Благовещенска вышли чиновники городской администрации. Они приняли участие в субботнике в рамках акции «Чистый город».

Порядок представители мэрии наводили вдоль улицы Ленина – на участке от Островского до Театральной. Присоединиться к уборке могли все желающие.

В Благовещенске проходит осенний этап акции «Чистый город», который стартовал 25 сентября. В ГСТК поступило уже 106 заявок на проведение субботников. Горожан муниципальное предприятие обеспечивает инвентарем и мусорными мешками.

На сегодняшний день областной центр очистили почти от 100 тонн мусора. Акция продлится до 1 ноября.