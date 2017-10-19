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19октября
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Чиновники Благовещенска вышли на субботник (фото)

Чиновники Благовещенска вышли на субботник (фото)

В четверг, 19 октября, на улицы Благовещенска вышли чиновники городской администрации. Они приняли участие в субботнике в рамках акции «Чистый город».

Порядок представители мэрии наводили вдоль улицы Ленина – на участке от Островского до Театральной. Присоединиться к уборке могли все желающие.

В Благовещенске проходит осенний этап акции «Чистый город», который стартовал 25 сентября. В ГСТК поступило уже 106 заявок на проведение субботников. Горожан муниципальное предприятие обеспечивает инвентарем и мусорными мешками.

На сегодняшний день областной центр очистили почти от 100 тонн мусора. Акция продлится до 1 ноября.

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#жизнь #мэрия

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Комментарии
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  • @ngel

    @ngel
    40 минут назад

    Хоть какая то от них польза...

  • Rak900

    Rak900
    32 минуты назад

    мм.. рабочих не хватает так вышли

  • Tуман

    Tуман
    32 минуты назад

    А от меня вообще обществу никакой пользы нет. И на субботники я не хожу. И как только меня земля носит?

  • V.M.

    V.M.
    7 минут назад

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    Все видели, какие у нас облезлые, плешивые газоны? Вы думаете, они станут лучше,

    ухоженнее, следующей весной? Или их покроют специальными травяными рулонами?

    Лучше бы перечислили однодневную зарплату ( так и хочется написать -зряплату) чиновников

    во главе с мэром за этот день на покупку рулонных газонов, семян хорошей газонной травы,

    а не той "травы забвения", которой засеяны наши неухоженные газоны.

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