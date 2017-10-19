Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:11 1

Двум домам в микрорайоне Благовещенска дали воду спустя несколько суток

Двум домам в микрорайоне Благовещенска дали воду спустя несколько суток
Фото: tsn24.ru

Два многоэтажных дома в микрорайоне Благовещенска наконец подключили к водоснабжению. Холодную и горячую воду здесь дали 19 октября около 17:30.

Как сообщало Амур.инфо, дома по улице Студенческой № 35 и № 37 остались без водоснабжения утром 16 октября: случился порыв на местном водопроводе. Специалисты занимались устранением аварии, а воду жителям домов подвозили.

В итоге к 16:00 19 октября водоснабжение в домах вроде бы появилось, но его пришлось снова перекрыть из-за новой аварии.

«Рабочие вроде бы все трубы поменяли, которые подлежали ремонту – три трубы. Стали яму засыпать, засыпали. Комиссия уже приезжала – вроде как приняли всё. Стали отъезжать – и опять порыв случился. Они вновь вырыли яму, устранили порыв. Примерно к 18:00 эту яму опять закидали», – говорит жительница дома № 35 Алена.

Сейчас вода – и горячая, и холодная – в обоих домах есть. Однако, говорят специалисты, нужно будет проследить, чтобы не возникло новых порывов. В этом случае воду опять могут перекрыть.

Просмотров всего: 80

#ЖКХ #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Весь город перерыли...А так браво рапортовали, что город на 100% готов к зиме. Калита, уйди в отставку! Какая-то тень, а не мэр! Позорище!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Свободном вынесли приговор мужчине, убившему одну женщину и покалечившему другую
Происшествия

В Омске задержали амурчанина, находящегося в федеральном розыске
Власть 4

После повышения прожиточного минимума пенсионеры не будут получать больше
Происшествия 14

В Благовещенске курсант МГУ нанес тяжелую травму однокурснику