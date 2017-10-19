Двум домам в микрорайоне Благовещенска дали воду спустя несколько суток

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Два многоэтажных дома в микрорайоне Благовещенска наконец подключили к водоснабжению. Холодную и горячую воду здесь дали 19 октября около 17:30.

Как сообщало Амур.инфо, дома по улице Студенческой № 35 и № 37 остались без водоснабжения утром 16 октября: случился порыв на местном водопроводе. Специалисты занимались устранением аварии, а воду жителям домов подвозили.

В итоге к 16:00 19 октября водоснабжение в домах вроде бы появилось, но его пришлось снова перекрыть из-за новой аварии.

«Рабочие вроде бы все трубы поменяли, которые подлежали ремонту – три трубы. Стали яму засыпать, засыпали. Комиссия уже приезжала – вроде как приняли всё. Стали отъезжать – и опять порыв случился. Они вновь вырыли яму, устранили порыв. Примерно к 18:00 эту яму опять закидали», – говорит жительница дома № 35 Алена.

Сейчас вода – и горячая, и холодная – в обоих домах есть. Однако, говорят специалисты, нужно будет проследить, чтобы не возникло новых порывов. В этом случае воду опять могут перекрыть.