24 тысячи юных амурчан отдохнули в детских лагерях этим летом

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Амурстат подвел итоги отдыха детей в Приамурье летом 2017 года. Так, этим летом в области в детских оздоровительных лагерях провели время 24,4 тысячи ребят. Это больше, чем в прошлом году – на 186 человек (0,1 %).

В загородных оздоровительных лагерях отдохнули 6,7 тысячи детей, в санаторно-оздоровительных лагерях каникулы провели 1,1 тысячи ребят. 15,3 тысячи юных амурчан приняли оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. 0,4 тысячи детей находились в лагерях труда и отдыха, и 0,8 тысячи предпочли палаточные лагеря.

Из всех ребят, которые провели лето 2017 года в детских лагерях, 1 582 (6,5 %) – в возрасте 15 лет и старше. 3 952 (16,2 %) – дети из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 837 (3,4 %) – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 107 (0,5 %) – дети-инвалиды, 4 492 (18,4 %) – дети из малообеспеченных семей. Еще 781 (3,2 %) – дети безработных, и 235 (1 %) – дети, состоящие на учете в органах внутренних дел.

Большинство ребят (99,8 %), отдохнувших летом в детских лагерях области, проживают в Приамурье. Остальные прибыли из других регионов – в частности, из Якутии (38 человек).