Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: амурский рынок алкоголя и часто болеющие дети

20 октября в гости к ведущим утреннего эфира «Эха Москвы в Благовещенске» Анастасии Болотиной и Алексею Воскобойникову придет министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Приамурья Сергей Дмитриенко. Тема беседы в студии: состояние рынка алкоголя в Приамурье.

В дневном эфире выйдет программа «Кабинет психолога». О том, почему родителям часто болеющего ребенка нужно присмотреться к его психологическому состоянию, поговорят с психологом Галиной Яремовской. Ведущая программы: Екатерина Кузьмина.

После этого в студии обудят инфраструктуру и места для отдыха в Благовещенске с еще одним гостем эфира – руководителем студии «Арх-идея», членом Союза дизайнеров России Романом Демьянковым. Интервью проведет Алексей Воскобойников.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.