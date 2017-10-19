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19октября
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сегодня, 17:46 4

После повышения прожиточного минимума пенсионеры не будут получать больше

После повышения прожиточного минимума пенсионеры не будут получать больше

Если амурские депутаты примут решение о повышении прожиточного минимума пенсионеров области, то это не повлияет на размер социальной доплаты к пенсии. На сегодняшний день Пенсионный фонд доплачивает разницу к низкой пенсии в Приамурье, пояснили в областном отделении ПФР.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на заседании комитета по вопросам социальной политики амурского заксобрания депутаты предложили повысить прожиточный минимум пенсионеров области. Сегодня его величина – 8 540 рублей. А в проекте федерального бюджета предусмотрено увеличение прожиточного минимума пенсионера до 8 726 рублей. Таким образом, прожиточный минимум пожилых амурчан хотят повысить до всероссийского уровня.

«Принятие предлагаемого законопроекта поспособствует улучшению социальной защищенности амурских пенсионеров», – сообщает пресс-служба законодательного собрания области.

В Пенсионном фонде уточнили, что размер пенсии не увеличится. «Тем неработающим пенсионерам, у которых сумма пенсии и иных социальных выплат и льгот меньше 8 796, уже два года делается доплата до этого минимума», – сообщили в пресс-службе областного отделения ПФР.

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#Пенсионный фонд #происшествия #соцзащита

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Комментарии
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  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    Депутаты из заксобрания Амурской области пишут,что могут повысить,а на самом деле снизят на 70 рублей,доведут до всероссийского уровня,с каждого пенсионера уберут по 70 руб,приличная сумма получится,надеюсь найдут достойное ее применение.Не пойму зачем писать,что повысят,странно, неужели так можно шутить?

  • Розеда

    Розеда
    1 час назад

    "Достойная пенсия" ... Желаю депутатам пожить на эту пенсию хотя бы год. Интересно, сколько они протянут?

  • Алекс К

    Алекс К
    53 минуты назад



    «Тем неработающим пенсионерам, у которых сумма пенсии и иных социальных выплат и льгот меньше 8 796



    а как же...как же,есть и такие кто получает меньше денег???

  • Леонидова

    Леонидова
    36 минут назад

    кто бы сомневался..

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