После повышения прожиточного минимума пенсионеры не будут получать больше

Если амурские депутаты примут решение о повышении прожиточного минимума пенсионеров области, то это не повлияет на размер социальной доплаты к пенсии. На сегодняшний день Пенсионный фонд доплачивает разницу к низкой пенсии в Приамурье, пояснили в областном отделении ПФР.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на заседании комитета по вопросам социальной политики амурского заксобрания депутаты предложили повысить прожиточный минимум пенсионеров области. Сегодня его величина – 8 540 рублей. А в проекте федерального бюджета предусмотрено увеличение прожиточного минимума пенсионера до 8 726 рублей. Таким образом, прожиточный минимум пожилых амурчан хотят повысить до всероссийского уровня.

«Принятие предлагаемого законопроекта поспособствует улучшению социальной защищенности амурских пенсионеров», – сообщает пресс-служба законодательного собрания области.

В Пенсионном фонде уточнили, что размер пенсии не увеличится. «Тем неработающим пенсионерам, у которых сумма пенсии и иных социальных выплат и льгот меньше 8 796, уже два года делается доплата до этого минимума», – сообщили в пресс-службе областного отделения ПФР.