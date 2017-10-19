Школьники из Зеи первыми прошлись по новой экологической тропе

В Зейском заповеднике обновили экологическую тропу. На ней установили познавательные таблички, а в конце пути создали экологический класс. Новый трёхкилометровый путь первыми опробовали шестиклассники.

Школьники из Зеи в заповедник приехали впервые и стали первопроходцами на обновлённой экологической тропе. За два часа, пока длилась прогулка, шестиклассники открыли для себя немало нового.

Зейский заповедник – один из крупнейших в России и один из трех заповедников Приамурья. Его площадь составляет почти миллион гектаров. Там обитают более десяти видов млекопитающих и более сотни видов птиц. Растений и того больше – более трёхсот видов.

Сама тропа существует 15 лет. В этом году ее обновили, установили таблички с названиями на деревьях и кустарниках, а также специальные приспособления для птиц.

«В заповедниках строят специальные места, где птицы очищаются от паразитов и едят специальные камни для переваривания», – поделился ученик лицея № 3 города Зеи Максим Антоневич.

Экскурсия по тропе – своего рода урок экологии на природе. Такие занятия здесь проводят с марта по ноябрь. Чтобы материал усваивался лучше, сотрудники придумали для ребят специальные задания. И, например, то, что лиственницу считают хозяйкой леса, ученики теперь точно запомнят.

«Это как бы лиственница желаний. Считается, что она исполняет желания. Подходят, обнимают её, и считается, что эти желания сбудутся. Я пожелала всем своим родным здоровья», – сказала ученица лицея № 3 города Зеи Виктория Войкова.

«Нам рассказали, что кабаны на ночь укладывают себе постель, чтобы было теплее и мягче. Ну якобы мы представляли себя поросятами и ложились», – рассказала еще одна ученица лицея № 3 Злата Ткаченко.

Закончилась экскурсия песнями у костра. Его разожгли в конце тропы, на кордоне. Там же установлен домик, приспособленный под экологический класс. На его покупку и приобретение познавательных табличек потратили около миллиона рублей.

«Благодаря благотворительной программе РусГидро и Зейской ГЭС мы смогли обустроить экологическую тропу. На ней практически ничего не было, а сейчас появляются объекты для интерактивных игр и замечательный класс, где можно чай попить и погреться у камина, потому что экскурсии проводятся в сентябре-октябре, на ноябрьские каникулы», – отметил директор Зейского заповедника Сергей Игнатенко.

А ещё в Зейском заповеднике разработан маршрут для ребят постарше – юные туристы могут подняться на высоту 1 300 метров над уровнем моря и устроиться на ночевку. Правда, пользуются этой возможностью, как правило, жители Зейского района.

В планах сотрудников заповедника оборудовать ещё одну экологическую тропу с восхождением на высоту в тысячу метров, чтобы привлечь больше туристов в заповедные зейские леса.