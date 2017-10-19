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19октября
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Белый медведь планирует «сменить прописку» в Благовещенске

Белый медведь планирует «сменить прописку» в Благовещенске

Скульптура медведя, которую инициативная группа благовещенцев планировала установить в районе площади Ленина, может появиться в другом месте областного центра. А именно – на новом участке набережной Амура.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», инициативная группа жителей Благовещенска решила установить в городе полигональную скульптуру белого медведя и объявила сбор средств на его изготовление. Этот зверь, по их мнению, символизирует и нежность материнских чувств, и силу. Установить скульптуру планировалось на газоне в сквере рядом с площадью Ленина – как будто животное ходит по улицам города.

«Тогда мы еще не знали об открытии нового участка набережной, – рассказал корреспонденту один из инициаторов проекта Алексей Михеев. – Когда информация появилась, у нас возникла мысль, что это место будет получше. Тогда как раз сообщали, что горожане попортили элементы детской площадки. А наш медведь-то покрепче будет. И, кроме того, на набережной его увидит большее количество людей».

Благовещенцы уже подали новую заявку в администрацию с просьбой разрешить установку скульптуры медведя на новом участке набережной. Вопрос пока обсуждается.

Самого медведя уже начали делать. Организаторы сообщили, что ориентировочно к 30 октября полигональный хищник будет готов.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Вот и славненько.

    Дендрарий на площади имени В.И. Ленина - является памятником регионального значения, охраняется государством. С размещением медведя не исключалось бы вытаптывание газонов, обламывание ветвей деревьев, замусоривание дендрария. Народ ради креативного фото не жалеет ничего )))

    А на набережной, действительно больше народу сможет увидеть медведя.

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