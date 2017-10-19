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19октября
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сегодня, 16:17 0

В Благовещенске курсант МГУ нанес тяжелую травму однокурснику

В Благовещенске курсант МГУ нанес тяжелую травму однокурснику
Фото: fakty.ictv.ua

В Благовещенске правоохранители разбираются в инциденте с курсантами местного филиала МГУ имени Невельского. Между двумя учащимися произошел конфликт, который обернулся серьезными последствиями. Один молодой человек ударил другого и нанес ему тяжелую травму. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Конфликт между 16-летними парнями произошел 28 сентября в вечернее время. Как сообщает ВССУ на транспорте СКР, молодые люди жили в общежитии университета в одной комнате. По версии следствия, между курсантами произошла ссора, и один из них нанес второму удар ногой в живот. В результате этой атаки у учащегося произошел разрыв селезенки.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, ведется расследование.

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#происшествия

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