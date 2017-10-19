Благовещенцам презентовали историческую игру о городе

100 интересных фактов о Благовещенске теперь можно узнать во время семейного квеста. Авторский проект Яны Стародуб-Афанасьевой «Самый-самый Благовещенск» представили горожанам. Игра уже поступила в продажу – в издательстве, нескольких городских кафе и в магазинах.

«Это мое признание в любви нашему городу, и я надеюсь, что та огромная любовь, которую я питаю к нашему городу, она передастся с каждой карточкой, с каждой наклеечкой этого проекта нашим благовещенцам», – поделилась автор игры «Самый-самый Благовещенск» Яна Стародуб-Афанасьева.

На презентации «Самый-самый Благовещенск» назвали брендом города и самым ожидаемым издательским проектом. А украсил церемонию хореографический ансамбль «Ровесники», танцоры которого были одеты в костюмы с видами исторических зданий областной столицы.

О том, кто жил в городе много лет назад, ходил по городским улицам, по коридорам благовещенских гимназий или училищ, работал в больницах, кто прославлял Амурскую область, рассказано на странице интерактивной карты.

Чтобы узнать новые факты о родном городе, Яна Стародуб-Афанасьева провела немало часов в фондах Государственного архива Амурской области. Его сотрудники стали главными партнерами проекта – так же, как известные краеведы и историки Ирина Ермацанс, Владимир Абеленцев, Владимир Пушкарев, архитектор Людмила Чаюн.

«Мы все очень любим свою малую родину. Но мы её любим не только за то, что мы родились и понимаем, что такое мама, папа и наши родственники. А потому что мы живем в удивительном месте. Сегодня вы, по сути, оживили историю нашего города, историю нашей столицы», – сказала на презентации заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко.

Нарисовал карту художник Николай Рыбак. Он предложил сделать её стильной и интересной для игроков любого возраста.

«Я не предложил сделать как будто бы на карте наклеены наклейки. У нее изначально была идея наклеивать наклейки на карту, а я предложил как будто бы на улочки со временем потихонечку наклеивали дома», – рассказал художник проекта «Самый-самый Благовещенск» Николай Рыбак.

Временной отрезок игры – от момента образования Благовещенка до сегодняшних дней. Уже на следующий день после презентации дан старт квесту для нескольких команд, которые пройдут историческим маршрутом. Победитель получает Кубок мэра города.

«Я абсолютно уверена, что именно этот проект позволит очень многим жителям нашего города не только сделать для себя открытия, но и почувствовать, что они живут в самом-самом лучшем городе на Земле», – отметила мэр Благовещенска Валентина Калита.

Теперь благовещенцы будут лучше знать свой город. А уже весной создатели игры презентуют еще два маршрута.