Завоз угля в Приамурье из Красноярского края задерживается

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В Амурской области завоз угля из Красноярского края отстает от графика. Причина отставания – отсутствие вагонного парка по данному направлению. А северные территории области отапливаются именно красноярским углем.

Вопрос железнодорожных поставок угля в Приамурье губернатор обсудил в ходе видеоселектора по готовности предприятий ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Оно прошло под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака.

Как рассказал вице-премьеру Александр Козлов, в регионе имеется отставание от графика завоза угля из Красноярского края из-за отсутствия вагонного парка по данному направлению.

«Сегодня все вагоны нацелены на экспортные поставки, и мы каждую неделю изыскиваем вагоны для поставки топлива на амурские котельные», – сказал Александр Козлов.

Вице-премьер принял решение внести данный вопрос в протокол.

В настоящее время в Амурской области запасы топлива составляют более 100 %, сообщает пресс-служба областного правительства.