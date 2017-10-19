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19октября
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сегодня, 16:00 0

Завоз угля в Приамурье из Красноярского края задерживается

Завоз угля в Приамурье из Красноярского края задерживается
Фото: FlashSiberia.ru

В Амурской области завоз угля из Красноярского края отстает от графика. Причина отставания – отсутствие вагонного парка по данному направлению. А северные территории области отапливаются именно красноярским углем.

Вопрос железнодорожных поставок угля в Приамурье губернатор обсудил в ходе видеоселектора по готовности предприятий ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Оно прошло под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака.

Как рассказал вице-премьеру Александр Козлов, в регионе имеется отставание от графика завоза угля из Красноярского края из-за отсутствия вагонного парка по данному направлению.

«Сегодня все вагоны нацелены на экспортные поставки, и мы каждую неделю изыскиваем вагоны для поставки топлива на амурские котельные», – сказал Александр Козлов.

Вице-премьер принял решение внести данный вопрос в протокол.

В настоящее время в Амурской области запасы топлива составляют более 100 %, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#ЖКХ #областная власть #энергетика

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