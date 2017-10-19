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19октября
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сегодня, 15:58 0

Амурчан ждут перебои в вещании каналов первого мультиплекса

Амурчан ждут перебои в вещании каналов первого мультиплекса
Фото: tazabek.kg

О возможных перерывах вещания первого мультиплекса амурчан предупреждает филиал РТРС «Амурский областной радиотелевизионный передающий центр». В ночь с 19 на 20 октября пройдут работы по обновлению программного обеспечения передатчиков.

В Амурской области построено и функционируют 56 цифровых телевизионных станций. Сигнал могут принимать около 98 % жителей региона. Амурчанам доступны 10 телевизионных программ в цифровом формате («Первый канал», «Россия-1», «Матч-ТВ», «НТВ», «Петербург – Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр»), а также 3 радиоканала (радио «Вести ФМ», радио «Маяк» и «Радио России»). Они вещают на одной частоте, и входят в состав первого мультиплекса. Обновлять программное обеспечение передатчиков будут с 22:00 19 октября до 8:00 20 октября.

Перебоев в работе второго мультиплекса не будет. Этот пакет каналов доступен жителям трех амурских городов: Благовещенска, Белогорска и Свободного. Возможны остановки вещания лишь в Белогорске, где проводят капитальный ремонт АМС.

Еще четыре дня, до 23 октября, в области будет сохраняться влияние солнечной интерференции, что также влияет на качество сигнала. Пропадание сигнала в среднем не превышает 20 минут в сутки.

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#ТВ

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