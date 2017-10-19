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19октября
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сегодня, 15:40 0

В Благовещенске ювелирный магазин обокрала его продавец

В Благовещенске ювелирный магазин обокрала его продавец
Фото: rabochy-put.ru

В Благовещенске полицейские раскрыли преступление. Продавец магазина ювелирных изделий совершила кражу на рабочем месте. Теперь ей предстоит ответить по закону.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, в полицию обратился директор ювелирной компании. Он рассказал, что в одном из ювелирных магазинов города недосчитались двух ювелирных изделий. Пропажа была выявлена при проведении ревизии.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к пропаже золотой цепочки и крестика причастна продавец магазина. Она воспользовалась удобным моментом и похитила ювелирные изделия. Затем она продала ее в одном из ломбардов Благовещенска, а вырученные деньги потратила. Общий ущерб составил более 43 000 рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

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#криминал #происшествия

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