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19октября
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В Амурском арбитражном суде рассмотрят спор АКС и жилинспекции

«Амурские коммунальные системы» оспаривают в суде решение жилищной инспекции о признании АКС виновными в совершении правонарушения по статье 7.23 КоАП «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами».

В мае 2017 года в Государственную жилищную инспекцию Амурской области обратились жители многоквартирного дома № 106/2 по улице 50-летия Октября. Жилинспекция провела проверку качества предоставления коммунальных услуг и в июне вынесла постановление о признании акционерного общества «Амурские коммунальные системы» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами».

С данным постановлением АО «АКС» не согласно, в связи с чем обратилось в Арбитражный суд Амурской области с требованием о его отмене. Дело рассматривается в порядке упрощенного производства, сообщает сайт Арбитражного суда Амурской области.

В пресс-службе АКС пояснили, что предприятие оспаривает решение инспекции исключительно по юридическим нюансам: неверная квалификация статьи.

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#ЖКХ #происшествия #суды

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