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19октября
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сегодня, 15:17 9

Депутаты хотят увеличить размер прожиточного минимума амурских пенсионеров

Депутаты хотят увеличить размер прожиточного минимума амурских пенсионеров
Фото: zsamur.ru

В Благовещенске состоялось заседание комитета по вопросам социальной политики амурского заксобрания. Депутаты обсудили возможность повышения прожиточного минимума пенсионеров области – примерно на 200 рублей.

На сегодняшний день величина прожиточного минимума пенсионера в Амурской области – 8 540 рублей. При этом в проекте федерального бюджета предусмотрено увеличение прожиточного минимума пенсионера предварительно – до 8 726 рублей. Таким образом, прожиточный минимум пожилых амурчан хотят повысить до всероссийского уровня.

«Принятие предлагаемого законопроекта поспособствует улучшению социальной защищенности амурских пенсионеров», – пишет пресс-служба законодательного собрания области.

Члены комитета одобрили внесение вопроса в повестку грядущего 13-го заседания заксобрания. Законопроект предполагается принять в двух чтениях.

Просмотров всего: 323

#закон #заксобрание

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Хотят и могут - это разные вещи. А когда хотят и не могут - это......короче люди, с половым бессилием....

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    сильно защитит их уровень-сами попробуйте прожить на эти деньги

  • Myxira

    Myxira
    58 минут назад

    Зачем снижали-то, заботливые?

  • dreda

    dreda
    21 минута назад

    Да, выборы на носу! Вспомнили и о пенсионерах!

  • Отделение ПФР по Амурской области

    Отделение ПФР по Амурской области
    20 минут назад

    В Амурской области неработающие пенсионеры получают социальные доплаты к пенсии до 8796 рублей - 2016 и 2017 год. Самый низкий минимум на всем Дальнем Востоке. Депутаты хотят еще его снизить???

  • Отделение ПФР по Амурской области

    Отделение ПФР по Амурской области
    16 минут назад

    Дальневосточный федеральный округ прожиточный минимум пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии в 2017 г.

    Республика Саха (Якутия) 13 807 Закон от 26.10.2016 № 1027-V РСД

    Приморский край 8 967 Закон от 02.11.2016 № 4-К3 РСД

    Хабаровский край 10 895 Закон от 26.10.2016 № 206 РСД

    Камчатский край 16 400 Закон от 19.09.2016 № 836 РСД

    Магаданская область 15 460 Закон от 29.07.2016 № 2062-ОЗ РСД

    Сахалинская область 12 151 Закон от 11.11.2016 № 90-ЗО РСД

    Еврейская авт.обл. 8 906 Закон от 19.10.2016 № 6-ОЗ РСД

    Чукотский а.о. 19 000

  • Crag

    Crag
    13 минут назад

    Отделение ПФР по Амурской области

    В Амурской области неработающие пенсионеры получают социальные доплаты к пенсии до 8796 рублей - 2016 и 2017 год. Самый низкий минимум на всем Дальнем Востоке. Депутаты хотят еще его снизить???



    Ну

    а так будут доплачивать до 8996 рублей им

    Чего не так чето не соображу

  • Отделение ПФР по Амурской области

    Отделение ПФР по Амурской области
    11 минут назад

    Т.к. область устанавливает минимум меньший, чем уже платится Пенсионный фондом вместе с пенсией - в чем его смысл? http://www.pfrf.ru/branches/amur/news/~2017/02/10/129873

  • Отделение ПФР по Амурской области

    Отделение ПФР по Амурской области
    10 минут назад

    Crag 2 минуты назад

    Отделение ПФР по Амурской области

    В Амурской области неработающие пенсионеры получают социальные доплаты к пенсии до 8796 рублей - 2016 и 2017 год. Самый низкий минимум на всем Дальнем Востоке. Депутаты хотят еще его снизить???

    Ну

    а так будут доплачивать до 8996 рублей им

    Чего не так чето не соображу

    В статье говорится 8726.

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