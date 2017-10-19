Депутаты хотят увеличить размер прожиточного минимума амурских пенсионеров

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В Благовещенске состоялось заседание комитета по вопросам социальной политики амурского заксобрания. Депутаты обсудили возможность повышения прожиточного минимума пенсионеров области – примерно на 200 рублей.

На сегодняшний день величина прожиточного минимума пенсионера в Амурской области – 8 540 рублей. При этом в проекте федерального бюджета предусмотрено увеличение прожиточного минимума пенсионера предварительно – до 8 726 рублей. Таким образом, прожиточный минимум пожилых амурчан хотят повысить до всероссийского уровня.

«Принятие предлагаемого законопроекта поспособствует улучшению социальной защищенности амурских пенсионеров», – пишет пресс-служба законодательного собрания области.

Члены комитета одобрили внесение вопроса в повестку грядущего 13-го заседания заксобрания. Законопроект предполагается принять в двух чтениях.