Глава Приамурья рассказал о плюсах режима Свободного порта для аэропорта Благовещенска

Включение аэропорта Благовещенска в зону действия режима Свободного порта позволит качественно изменить эту воздушную гавань. Данная мера активизирует деловой климат в Приамурье, привлечет в регион новых инвесторов, полагает губернатор Амурской области Александр Козлов.

«Режим Свободного порта для амурского аэропорта даст дополнительный стимул для увеличения пассажиропотока и, соответственно, увеличения привлекательности региона в туристическом плане. Реализация этого проекта выведет аэропорт Амурской области на качественно иной уровень развития. Он приобретет статус международного авиатранспортного узла, который будет обеспечивать Амурскую область развитой сетью международных авиамаршрутов», – цитирует Козлова пресс-служба Минвостокразвития.

Губернатор отметил, что благодаря этому амурчане станут пользоваться услугами современного аэропортового комплекса международного класса, который способен принимать и обслуживать воздушные суда в любое время суток, без ограничений.

Как сообщало Амур.инфо, аэропорт Благовещенска вошел в число дальневосточных воздушных гаваней, которые будут включены в зону действия режима Свободного порта Владивосток. Данная мера призвана сделать Дальний Восток доступнее для иностранцев. Иностранные граждане получат возможность прилетать сюда в упрощенном порядке – по электронной визе.