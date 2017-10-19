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19октября
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Глава Приамурья рассказал о плюсах режима Свободного порта для аэропорта Благовещенска

Глава Приамурья рассказал о плюсах режима Свободного порта для аэропорта Благовещенска

Включение аэропорта Благовещенска в зону действия режима Свободного порта позволит качественно изменить эту воздушную гавань. Данная мера активизирует деловой климат в Приамурье, привлечет в регион новых инвесторов, полагает губернатор Амурской области Александр Козлов.

«Режим Свободного порта для амурского аэропорта даст дополнительный стимул для увеличения пассажиропотока и, соответственно, увеличения привлекательности региона в туристическом плане. Реализация этого проекта выведет аэропорт Амурской области на качественно иной уровень развития. Он приобретет статус международного авиатранспортного узла, который будет обеспечивать Амурскую область развитой сетью международных авиамаршрутов», – цитирует Козлова пресс-служба Минвостокразвития.

Губернатор отметил, что благодаря этому амурчане станут пользоваться услугами современного аэропортового комплекса международного класса, который способен принимать и обслуживать воздушные суда в любое время суток, без ограничений.

Как сообщало Амур.инфо, аэропорт Благовещенска вошел в число дальневосточных воздушных гаваней, которые будут включены в зону действия режима Свободного порта Владивосток. Данная мера призвана сделать Дальний Восток доступнее для иностранцев. Иностранные граждане получат возможность прилетать сюда в упрощенном порядке – по электронной визе.

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#губернатор #транспорт

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Комментарии
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  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    А когда это счастье настанет?

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Реализация этого проекта выведет аэропорт Амурской области на качественно иной уровень развития. Он приобретет статус международного авиатранспортного узла...

    Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. ... А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль.

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Это ж надо теперь аэропорт перестраивать, чтоб международный терминал был не в сарае? Деньги на это есть?

  • Токарев

    Токарев
    31 минута назад

    Вот это сейчас буржуи к нам повалят, нужно срочно строить гостиницы и прокладывать метро, ну и придумать чем их занять, не будут же они целый день сидеть на море.

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    29 минут назад

    nerro

    Реализация этого проекта выведет аэропорт Амурской области на качественно иной уровень развития. Он приобретет статус международного авиатранспортного узла...

    Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. ... А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль.



    Nerro с языка снял :)))

  • троль здесь

    троль здесь
    11 минут назад

    nerro

    Это ж надо теперь аэропорт перестраивать, чтоб международный терминал был не в сарае? Деньги на это есть?



    зачем перестраивать что то, достаточно название поменять на свободный порт, и всё

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