«Я не ожидала и была в шоке»: интернациональные браки в Благовещенске

Если истории любви амурчан с гражданами КНР и ближнего зарубежья – Армении, Азербайджана, Украины – привычны, то в последние годы все чаще узами брака связывают себя с гражданами стран далеких: Великобритании, Ямайки и Конго. Это данные за 2017 год. Число браков с иностранцами из года в год стабильно, сообщили в благовещенском ЗАГСе. За весь 2016 год их отыграли 45.

Познакомились Фред и Кристина два года назад в Благовещенске. Девушка с подругами пришла в кафе, а там с друзьями отдыхал Фред. В Кристину он влюбился с первого взгляда и сделал первый шаг. Подошел к Кристине и представился на русском языке. Русский Фред знает хорошо. В этом году он даже участвовал в проекте «Российской газеты» под названием «Читаем Онегина».

«Честно говоря, думала, что ничего серьезного не будет. Просто познакомимся и погуляем. Многие говорили, что ничего серьезного не выйдет. Реагировали на это очень негативно, много таких было. И часто ссоры происходили на фоне этого. Мы избегали даже куда-то ходить. Все время думали, что люди скажут? Со временем стало намного легче. Я перестала обращать на это внимание, потому что всем рты не закроешь. Победили наши отношения, наша симпатия. Потому что если есть она у двоих, то наплевать на других», – поделилась Кристина.

Первое время о своей любви родным Кристина не рассказывала. Уже когда Фред сделал предложение, состоялось знакомство.

«Я не ожидала и была в шоке, честно говоря», – вспоминает волнующий момент предложения руки и сердца Кристина.

Родные выбор Кристины приняли. С родителями Фреда Кристина общалась только по видеосвязи. Говорит, отношение хорошее, хотят познакомиться ближе. Молодые надеются, что Фред сможет получить отпуск, и тогда они отправятся в Конго.

Подробнее историю Фреда и Кристины можно узнать из программы «Простые вопросы». В студию пара придет 20 октября. В телеэфир программа выйдет на «Альфа-канале» (ТНТ) в 18:15 и 20:35. Посмотреть программу и прочитать текстовую версию беседы можно будет на сайте Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».