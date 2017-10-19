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«Я не ожидала и была в шоке»: интернациональные браки в Благовещенске

«Я не ожидала и была в шоке»: интернациональные браки в Благовещенске

С начала года в Благовещенском ЗАГСе заключили 33 брака с иностранцами. В это же время в прошлом году интернациональные свадьбы сыграли уже 34 пары. Одно из таких торжеств отгремело в областной столице накануне, 18 октября. Благовещенка Кристина вышла замуж за курсанта ДВОКУ по имени Ики Фред Стив.

Если истории любви амурчан с гражданами КНР и ближнего зарубежья – Армении, Азербайджана, Украины – привычны, то в последние годы все чаще узами брака связывают себя с гражданами стран далеких: Великобритании, Ямайки и Конго. Это данные за 2017 год. Число браков с иностранцами из года в год стабильно, сообщили в благовещенском ЗАГСе. За весь 2016 год их отыграли 45.

Познакомились Фред и Кристина два года назад в Благовещенске. Девушка с подругами пришла в кафе, а там с друзьями отдыхал Фред. В Кристину он влюбился с первого взгляда и сделал первый шаг. Подошел к Кристине и представился на русском языке. Русский Фред знает хорошо. В этом году он даже участвовал в проекте «Российской газеты» под названием «Читаем Онегина».

«Честно говоря, думала, что ничего серьезного не будет. Просто познакомимся и погуляем. Многие говорили, что ничего серьезного не выйдет. Реагировали на это очень негативно, много таких было. И часто ссоры происходили на фоне этого. Мы избегали даже куда-то ходить. Все время думали, что люди скажут? Со временем стало намного легче. Я перестала обращать на это внимание, потому что всем рты не закроешь. Победили наши отношения, наша симпатия. Потому что если есть она у двоих, то наплевать на других», – поделилась Кристина.

Первое время о своей любви родным Кристина не рассказывала. Уже когда Фред сделал предложение, состоялось знакомство.

«Я не ожидала и была в шоке, честно говоря», – вспоминает волнующий момент предложения руки и сердца Кристина.

Родные выбор Кристины приняли. С родителями Фреда Кристина общалась только по видеосвязи. Говорит, отношение хорошее, хотят познакомиться ближе. Молодые надеются, что Фред сможет получить отпуск, и тогда они отправятся в Конго.

Подробнее историю Фреда и Кристины можно узнать из программы «Простые вопросы». В студию пара придет 20 октября. В телеэфир программа выйдет на «Альфа-канале» (ТНТ) в 18:15 и 20:35. Посмотреть программу и прочитать текстовую версию беседы можно будет на сайте Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».

Просмотров всего: 4680

#военные #жизнь #праздники

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Комментарии
Показать все (38) Обсудить на форуме
  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    Мда уж... Находящиеся у нас в регионе чернокожие с голодухи готовы взять замуж любую нашу "красавицу".... А те в свою очередь и рады.... Хоть за негра, хоть за Ямайца, Кенийца или Тринидад и Тобагтса...

  • Vox28

    Vox28
    1 час назад

    Жаль их. Это утопия.

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    Ещё и в прямой эфир их пригласили.... Прям герои.... Больше прям не кого.... Лучше б какого тракториста, экскаваторщика или работягу - трудягу простого пригласили в студию.... А ни этих соплежуев....

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    да для неё видимо единственный вариант был.

    Для замужества

    З.Ы. Молоца. Воспользовалась

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Чего все злые-то такие? Ощущение такое, что у предыдущих комментаторов с личной жизнью сплошные проблемы....

  • matushka

    matushka
    1 час назад

    А за кого замуж выходить сейчас? Альфонсы, тунеядцы, мужчины не с правильной ориентацией, инфантильные...

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    За собой следить нужно прежде всего.... За фигурой там, за внешностью своей, за прикидом и поведением.... А не жрать как попало, не ходить как чучело и не шляться по дискотекам в ДВОКУ от безысходности.... Чтобы потом не задавать вопросы на вроде за кого замуж выходить???? На себя сначала внимание обратите.... Может и поведётся кто нормальный....

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    А чернокожие, еще раз повторюсь, с голодухи готовы и на корову залезть.... А наши дуры и счастливы.... Хоть кто то повелся....

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    1 час назад

    matushka

    А за кого замуж выходить сейчас? Альфонсы, тунеядцы, мужчины не с правильной ориентацией, инфантильные...



    Неповезло..

  • lana78

    lana78
    1 час назад

    о господи, и что тут такого произошло необычного?? или это только для города Б. сенсация?? а если бы она вышла замуж за американца?? также было бы "интересно" журналистам?? сто пудов - нет. Ибо мы бы уже читали эти новости ранее. Значит дело в цвете кожи?? попахивает нетолерантностью и идиотизмом.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Молодцы! Мои поздравления!

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    matushka

    А за кого замуж выходить сейчас? Альфонсы, тунеядцы, мужчины не с правильной ориентацией, инфантильные...



    Всё точно обо мне, кроме "мужчины не с правильной ориентацией".



  • werta

    werta
    1 час назад

    lana78

    о господи, и что тут такого произошло необычного?? или это только для города Б. сенсация?? а если бы она вышла замуж за американца?? также было бы "интересно" журналистам?? сто пудов - нет. Ибо мы бы уже читали эти новости ранее. Значит дело в цвете кожи?? попахивает нетолерантностью и идиотизмом.



    Все такие толерантные я смотрю. Особенно родители этой девочки. Не пришли на свадьбу дочери, видимо из-за толерантности.

  • Lessy

    Lessy
    1 час назад

    Эххх... Перестали люди однако верить в чувства.

    А вообще, помнится мне в далекие 2000е так же сенсационно реагировали мы на браки с гражданами КНР. Теперь же это норма.

    Так что скоро и на браки с такой разницей в цвете кожи тоже перестанут обращать внимание)))

    Как ни крути, все мы обычные люди. Не важно, кто где родился и какого цвета))

  • Лингвист

    Лингвист
    1 час назад

    Последняя попытка...

  • Tina22

    Tina22
    58 минут назад

    Всем точно рты не закроешь, завидовать надо молча. особенно мужскому полу- судя по всему это удар ниже пояса:)))

  • Кайзер

    Кайзер
    54 минуты назад

    "Как ни крути, все мы обычные люди. Не важно, кто где родился и какого цвета))" Да дело ни в этом.... Пусть хоть за обезьяну замуж выходит.... Вообще по фиг... Суть в том что им этим чернокожим вообще параллельно с кем жить здесь в Амурке.... Хоть с коровой.... Лишь бы было кому присунуть.... А наши матрёшки на подобии этой и рады таким обстоятельствам.... Так бы вообще замуж не вышли бы....

  • vadis

    vadis
    52 минуты назад

    Ну вот закончит он ДВОКУ, уедет в свое Конго. Может и заберет русскую жену с собой. А хорошо ли ей там будет без берез ?

  • гусеница

    гусеница
    50 минут назад

    Совет да любовь!

    С уважением

  • Kats

    Kats
    49 минут назад

    Кайзер, а мужики за собой следят? У 90% же пузы на 20 см ниже ремня от штанов висят, и при этом считаете себя такими неотразимыми! На себя внимание обратите, в первую очередь! Реально альфонсы, дармоеды и у каждого второго пивной живот....

  • Сервелат

    Сервелат
    49 минут назад

    Будущая звезда шоу "Пусть говорят" или "Прямой эфир"))

  • Сервелат

    Сервелат
    48 минут назад

    Общее фото шикарное, что ни говори, фотограф от Бога))

  • Токарев

    Токарев
    47 минут назад

    А что дальше??? Кем она себя видит в Конго???

  • Б-29

    Б-29
    47 минут назад

    Lessy

    Не важно, кто где родился и какого цвета))



    Какого цвета не важно, но где родился и живешь важно. Это о Конго:https://www.youtube.com/watch?v=nTZ86lAkHRE

  • Lessy

    Lessy
    47 минут назад

    Kats

    Кайзер, у мужики за собой следят? У 90% же пузы на 20 см ниже ремня от штанов весят, и при этом считаете себя такими неотразимыми! На себя внимание обратите, в первую очередь! Реально альфонсы, дармоеды и у каждого второго пивной живот....



    Да ладно... Мне тут раз заявили, что у мужика должен быть живот.

    Ну и рожайте тогда раз вам по статусу пузо положено.

  • Гагусик

    Гагусик
    45 минут назад

    Если любят друг друга- пусть живут! За инвалидов замуж выходят, в том числе и на голову, и что? Кто такие, чтобы осуждать?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    45 минут назад

    Денис-22505Ганг Банг


    Орнул)))

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    44 минуты назад

    Что там на фотографиях то такого?

    У меня кроме невесты все остальные персонажи не-разблокированы.

  • vadis

    vadis
    41 минута назад

    Артюхина В.А.

    Что там на фотографиях то такого? У меня кроме невесты все остальные персонажи не-разблокированы.



    На фото не хватает бледнолицых родственников невесты. Дискриминация? )))

  • Туж2

    Туж2
    40 минут назад

    vadis

    Артюхина В.А.

    Что там на фотографиях то такого? У меня кроме невесты все остальные персонажи не-разблокированы.



    На фото не хватает бледнолицых родственников невесты. Дискриминация? )))



    Съели?

  • Nabivachev

    Nabivachev
    30 минут назад

    Б-29

    Lessy

    Не важно, кто где родился и какого цвета))



    Какого цвета не важно, но где родился и живешь важно. Это о Конго:https://www.youtube.com/watch?v=nTZ86lAkHRE



    это про другое государство. Есть Демократическая республика Конго, она же бывший Заир. Про нее и ролик. А есть просто Республика Конго, откуда этот парень.

  • HNIC

    HNIC
    25 минут назад

    Туж2

    vadis

    Артюхина В.А.

    Что там на фотографиях то такого? У меня кроме невесты все остальные персонажи не-разблокированы.



    На фото не хватает бледнолицых родственников невесты. Дискриминация? )))



    Съели?



    На ганг-банг черно-белый родственников не зовут

  • Б-29

    Б-29
    19 минут назад

    Nabivachev

    Б-29

    Lessy

    Не важно, кто где родился и какого цвета))



    Какого цвета не важно, но где родился и живешь важно. Это о Конго:https://www.youtube.com/watch?v=nTZ86lAkHRE



    это про другое государство. Есть Демократическая республика Конго, она же бывший Заир. Про нее и ролик. А есть просто Республика Конго, откуда этот парень.



    Хрен, редьки не слаще:http://prikol.is/dve-kongo-kak-zhivut-dve-bednejshie-strany-mira/

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    16 минут назад

    Ага, а потом спрашивают почему в сборных (футбол, баскетбол) Франции чёрненькие. Скоро и за "Амур" такие же играть будут.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    5 минут назад

    Любовь зла...

    (там дальше про козла...)

  • Трытата

    Трытата
    4 минуты назад

    как говорится: "на вкус и цвет..." счастья молодым!

  • brutal-death

    brutal-death
    3 минуты назад

    чернильница

  • СМЫЧь

    СМЫЧь
    2 минуты назад

    vadis
    Артюхина В.А.

    Что там на фотографиях то такого? У меня кроме невесты все остальные персонажи не-разблокированы.



    На фото не хватает бледнолицых родственников невесты. Дискриминация? )))


    Родственники темноты бояться

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