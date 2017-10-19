Управляйке поселка Прогресс запретили использовать герб России на своей печати

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Прокуратура Райчихинска обнаружила, что на печати управляющей компании поселка Прогресс «Заказчик» имеется изображение государственного герба России. От руководства УК потребовали убрать государственную символику.

Было установлено, что управляющая компания поселка Прогресс ООО «Заказчик» имела печать, содержащую изображение в одноцветном цвете Государственного герба Российской Федерации. Однако, в соответствии со статьей 4 федерального конституционного закона «О Государственном гербе Российской Федерации», герб Российской Федерации помещается на печатях федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, организаций и учреждений, на печатях органов, организаций и учреждений независимо от форм собственности, наделенных отдельными государственно-властными полномочиями, а также органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Таким образом, коммерческие организации, не наделенные государственно-властными полномочиями, не имеют права использовать герб на своих печатях.

Прокурор Райчихинска внес представление директору ООО «Заказчик» об устранении выявленных нарушений. Во вторник, 17 октября 2017 года, оно было рассмотрено и удовлетворено, юрисконсульта организации привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Также в отношении директора ООО «Заказчик» возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нарушение порядка официального использования Государственного флага РФ, Государственного герба РФ или Государственного гимна РФ». Требования прокурора удовлетворены: директору назначили штраф в сумме 5 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.