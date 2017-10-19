Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:08 1

Управляйке поселка Прогресс запретили использовать герб России на своей печати

Управляйке поселка Прогресс запретили использовать герб России на своей печати
Фото: www.politnavigator.net

Прокуратура Райчихинска обнаружила, что на печати управляющей компании поселка Прогресс «Заказчик» имеется изображение государственного герба России. От руководства УК потребовали убрать государственную символику.

Было установлено, что управляющая компания поселка Прогресс ООО «Заказчик» имела печать, содержащую изображение в одноцветном цвете Государственного герба Российской Федерации. Однако, в соответствии со статьей 4 федерального конституционного закона «О Государственном гербе Российской Федерации», герб Российской Федерации помещается на печатях федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, организаций и учреждений, на печатях органов, организаций и учреждений независимо от форм собственности, наделенных отдельными государственно-властными полномочиями, а также органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Таким образом, коммерческие организации, не наделенные государственно-властными полномочиями, не имеют права использовать герб на своих печатях.

Прокурор Райчихинска внес представление директору ООО «Заказчик» об устранении выявленных нарушений. Во вторник, 17 октября 2017 года, оно было рассмотрено и удовлетворено, юрисконсульта организации привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Также в отношении директора ООО «Заказчик» возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нарушение порядка официального использования Государственного флага РФ, Государственного герба РФ или Государственного гимна РФ». Требования прокурора удовлетворены: директору назначили штраф в сумме 5 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Просмотров всего: 326

#происшествия #Райчихинск

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Кайзер

    Кайзер
    2 часа назад

    Я бы их даже самой печати лишил.... ни то что герба... Ибо глядя на вышеуказанный пгт возникает ощущение, что таких структур как "управляйка" там сроду не было....

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Благовещенске курсант МГУ нанес тяжелую травму однокурснику
Происшествия

В Благовещенске ювелирный магазин обокрала его продавец
Общество

В Амурском арбитражном суде рассмотрят спор АКС и жилинспекции

сегодня, 15:20
Происшествия 1

Житель Красноярска развращал детей по Интернету, в том числе амурчан