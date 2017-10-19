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19октября
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сегодня, 14:06 1

Житель Красноярска развращал детей по Интернету, в том числе амурчан

Житель Красноярска развращал детей по Интернету, в том числе амурчан
Фото: ocean19.com

В Красноярске расследуют уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. По версии следствия, он развращал детей по Интернету, ведя с ними непристойную переписку. Среди пострадавших оказались юные жители разных регионов России, в том числе Приамурья.

Переписку с детьми красноярец вел с апреля 2016 года по февраль 2017 года, находясь в родном городе. При этом он представлялся врачом – гинекологом или маммологом. Велась переписка через соцсеть «Вконтакте».

Как сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю, мужчина просил несовершеннолетних выслать фотографии их обнаженных половых органов или груди. Аргументировал он это тем, что может дать «рекомендации или советы». Красноярец и сам направлял детям фотографии обнаженных женских и мужских половых органов. Также он вел с ними переписку на сексуальные темы.

В настоящее время установлено 13 малолетних и несовершеннолетних пострадавших, их возраст – от 11 до 16 лет. Эти дети проживают в разных регионах страны, в том числе в городах Свободный Приамурья, Уфа, Иркутск, Саратов, Сыктывкар, Оренбург, Тольятти и других.

Предположительно, это не весь список пострадавших. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ГСУ СКР по Красноярскому краю.

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#дети #интернет #происшествия

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Комментарии
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  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    Заметьте!!! Детей и... Амурчан.....

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