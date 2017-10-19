Прокуратура проверит доходы и расходы детских садов в Амурской области

В минобре уже работает горячая линия по вопросу поборов, а также организовано анонимное анкетирование. Как отметила министр образования Ольга Варсанова, на вопрос – оказываете ли вы финансовую помощь дошкольным образовательным учреждениям? – 95 процентов опрошенных, а это 308 человек, ответили положительно.

Также амурчане активно пишут на эту тему в соцсетях, в частности, на страничке Instagram губернатора Приамурья Александра Козлова. За три дня ему поступило порядка 300 обращений.

Родители не только оставляли жалобы, но и задавали вопросы. Их разбирали на совещании в правительстве. Один из вопросов – кто устанавливает плату за детсады и почему выходят такие большие суммы.

Ольга Варсанова отметила, что по федеральному закону размер платы устанавливается в процентном соотношении от размера ежемесячных затрат на уход и присмотр в дошкольном учреждении. Устанавливает его учредитель, то есть администрация муниципального образования.

В Амурской области размеры платы варьируются от 79 рублей в Шимановском районе до 230 рублей в северных районах. Выплаты зависят от режима работы садика и стоимости продуктов питания. Как отметила министр, в Благовещенске оплата не поднималась уже три года. Она составляет 210 рублей при максимально установленной 216 рублей, и в ближайшие два года повышение не планируется, добавила Ольга Варсанова. Кроме того, для отдельных категорий родителей она может быть снижена.

«В этом году в наши детсады пришли 9 677 новых детей. Соответственно, это новые родители, и заведующим необходимо наладить с ними разъяснительную работу, чтобы не было непониманий и вопросов. И хочу еще отметить, что любая плата должна приниматься через расчетные счета, а не на руки», – сказала министр образования.

Также на совещании отметили, что детские сады финансируются из разных источников. Так, средства областного бюджета выделяют на реализацию образовательных программ дошкольного образования, в том числе на зарплату руководящим и педагогическим работникам, на приобретение средств обучения, игрушек, если они используются в образовательном процессе. Средства местного бюджета расходуются на содержание зданий, обустройство прилегающих территорий, создание условий для присмотра и ухода, оплату коммунальных услуг и зарплату остальных сотрудников, приобретение мягкого инвентаря и оборудования. И третья часть доходов – собственные средства садика от оказываемых платных услуг.

«На одну группу сегодня выделяется 758 тысяч рублей в среднем по области. Из них на материальные затраты рекомендуется выделять 6-7 тысяч в год на одну группу. Этой суммы бывает недостаточно. Поэтому часто идут сборы дополнительных средств с родителей. Но это на добровольной основе должно быть», – добавила министр.

При этом руководитель ведомства отметила, что, действительно, иногда родителям навязывают дополнительные платные услуги. Впрочем, это опровергли присутствующие на совещании родители и заведующие детсадов, которые рассказали, что в их учреждениях дополнительная плата не взимается и жалоб от мам и пап нет.

В противовес этому сразу начали высказываться пользователи соцсетей, смотрящие прямую трансляцию совещания. В прямом эфире люди активно сообщали о том, что поборы в садах существуют – деньги собирают на нужды детсадиков: ремонты, канцелярию, подарки, культурные мероприятия и многое другое.

Что касается платы за досуг, губернатор Приамурья отдельно отметил, что в этом вопросе минобру и министерству культуры необходимо наладить сотрудничество, чтобы детям показывали творческие номера и театральные постановки бесплатно и родителям не приходилось обращаться к индивидуальным предпринимателям за организацией детских мероприятий. Также Александр Козлов отметил, что должны быть разработаны стандарты стоимости дополнительных услуг и частота мероприятий, которые можно организовывать за дополнительную плату.

Помимо этого, заведующим детских садов рекомендовали пересмотреть список производителей, у которых они закупают продукты для детей. Глава региона рекомендовал для снижения затрат на продукты обращаться к местным производителям.

По итогам совещания были обозначены несколько задач. Например, прокурор области Руслан Медведев сделал акцент на том, что необходимо отделить легальное от незаконного.

«Нужно произвести инвентаризацию поступивших доходов в детские сады, отдельно отразив добровольные пожертвования и отдельно отразив платные услуги. Таким образом, мы увидим картину поступивших средств в учреждения. Это все можно будет опубликовать и в дальнейшем провести встречи с родителями и поинтересоваться, собирают с них эти деньги или нет и как собирают – на счет или наличкой. Потому что люди возмущаются, что это идет наличкой через родительский комитет и никто не понимает, куда направляются деньги. Нужно это все перевести в легальную плоскость. Масштабных проверок у нас не было, но по отдельным жалобам мы работали, и факты такие подтверждаются», – сказал главный прокурор региона.

«На следующей неделе будет внесен проект бюджета, и мы перейдем в такую фазу, которая называется нулевое чтение. В этой фазе и члены родительского комитета могут поучаствовать, конечно, отдавая отчет в том, что бюджет не резиновый, но приоритеты расставить вместе возможно», – добавил председатель областного заксобрания Константин Дьяконов.

В итоге был обозначен срок – 2 месяца, за который министерство образования и управления образования на местах должны проработать все жалобы амурчан и предоставить отчет по ним.

«Сегодняшняя наша встреча была нацелена на прием информации и все вопросы, которые поступают от людей сегодня. Их минобр и руководители управлений на местах изучат. Спор у нас идет в следующем – доходная часть и расходная часть. Все должно быть прозрачно. Также есть проблема работы родительского комитета и заведующих, она должна быть отлажена. Должна быть площадка, когда люди приходят и высказывают мнение, потом это все резюмируется и архивируется. Чтобы всегда можно было вернуться к той или иной теме и встрече и посмотреть, что там говорили», – подытожил Александр Козлов.