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19октября
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Прокуратура проверит доходы и расходы детских садов в Амурской области

Прокуратура проверит доходы и расходы детских садов в Амурской области

В правительстве Амурской области 19 октября прошло видеоселекторное совещание по вопросам поборов в детских садах. Поводом послужили жалобы амурчан. В совещании приняли участие представители министерства образования, прокуратуры, заксобрания, члены родительских комитетов и заведующие детсадов, а также главы муниципалитетов и специалисты на местах.

В минобре уже работает горячая линия по вопросу поборов, а также организовано анонимное анкетирование. Как отметила министр образования Ольга Варсанова, на вопрос – оказываете ли вы финансовую помощь дошкольным образовательным учреждениям? – 95 процентов опрошенных, а это 308 человек, ответили положительно.

Также амурчане активно пишут на эту тему в соцсетях, в частности, на страничке Instagram губернатора Приамурья Александра Козлова. За три дня ему поступило порядка 300 обращений.

Родители не только оставляли жалобы, но и задавали вопросы. Их разбирали на совещании в правительстве. Один из вопросов – кто устанавливает плату за детсады и почему выходят такие большие суммы.

Ольга Варсанова отметила, что по федеральному закону размер платы устанавливается в процентном соотношении от размера ежемесячных затрат на уход и присмотр в дошкольном учреждении. Устанавливает его учредитель, то есть администрация муниципального образования.

В Амурской области размеры платы варьируются от 79 рублей в Шимановском районе до 230 рублей в северных районах. Выплаты зависят от режима работы садика и стоимости продуктов питания. Как отметила министр, в Благовещенске оплата не поднималась уже три года. Она составляет 210 рублей при максимально установленной 216 рублей, и в ближайшие два года повышение не планируется, добавила Ольга Варсанова. Кроме того, для отдельных категорий родителей она может быть снижена.

«В этом году в наши детсады пришли 9 677 новых детей. Соответственно, это новые родители, и заведующим необходимо наладить с ними разъяснительную работу, чтобы не было непониманий и вопросов. И хочу еще отметить, что любая плата должна приниматься через расчетные счета, а не на руки», – сказала министр образования.

Также на совещании отметили, что детские сады финансируются из разных источников. Так, средства областного бюджета выделяют на реализацию образовательных программ дошкольного образования, в том числе на зарплату руководящим и педагогическим работникам, на приобретение средств обучения, игрушек, если они используются в образовательном процессе. Средства местного бюджета расходуются на содержание зданий, обустройство прилегающих территорий, создание условий для присмотра и ухода, оплату коммунальных услуг и зарплату остальных сотрудников, приобретение мягкого инвентаря и оборудования. И третья часть доходов – собственные средства садика от оказываемых платных услуг.

«На одну группу сегодня выделяется 758 тысяч рублей в среднем по области. Из них на материальные затраты рекомендуется выделять 6-7 тысяч в год на одну группу. Этой суммы бывает недостаточно. Поэтому часто идут сборы дополнительных средств с родителей. Но это на добровольной основе должно быть», – добавила министр.

При этом руководитель ведомства отметила, что, действительно, иногда родителям навязывают дополнительные платные услуги. Впрочем, это опровергли присутствующие на совещании родители и заведующие детсадов, которые рассказали, что в их учреждениях дополнительная плата не взимается и жалоб от мам и пап нет.

В противовес этому сразу начали высказываться пользователи соцсетей, смотрящие прямую трансляцию совещания. В прямом эфире люди активно сообщали о том, что поборы в садах существуют – деньги собирают на нужды детсадиков: ремонты, канцелярию, подарки, культурные мероприятия и многое другое.

Что касается платы за досуг, губернатор Приамурья отдельно отметил, что в этом вопросе минобру и министерству культуры необходимо наладить сотрудничество, чтобы детям показывали творческие номера и театральные постановки бесплатно и родителям не приходилось обращаться к индивидуальным предпринимателям за организацией детских мероприятий. Также Александр Козлов отметил, что должны быть разработаны стандарты стоимости дополнительных услуг и частота мероприятий, которые можно организовывать за дополнительную плату.

Помимо этого, заведующим детских садов рекомендовали пересмотреть список производителей, у которых они закупают продукты для детей. Глава региона рекомендовал для снижения затрат на продукты обращаться к местным производителям.

По итогам совещания были обозначены несколько задач. Например, прокурор области Руслан Медведев сделал акцент на том, что необходимо отделить легальное от незаконного.

«Нужно произвести инвентаризацию поступивших доходов в детские сады, отдельно отразив добровольные пожертвования и отдельно отразив платные услуги. Таким образом, мы увидим картину поступивших средств в учреждения. Это все можно будет опубликовать и в дальнейшем провести встречи с родителями и поинтересоваться, собирают с них эти деньги или нет и как собирают – на счет или наличкой. Потому что люди возмущаются, что это идет наличкой через родительский комитет и никто не понимает, куда направляются деньги. Нужно это все перевести в легальную плоскость. Масштабных проверок у нас не было, но по отдельным жалобам мы работали, и факты такие подтверждаются», – сказал главный прокурор региона.

«На следующей неделе будет внесен проект бюджета, и мы перейдем в такую фазу, которая называется нулевое чтение. В этой фазе и члены родительского комитета могут поучаствовать, конечно, отдавая отчет в том, что бюджет не резиновый, но приоритеты расставить вместе возможно», – добавил председатель областного заксобрания Константин Дьяконов.

В итоге был обозначен срок – 2 месяца, за который министерство образования и управления образования на местах должны проработать все жалобы амурчан и предоставить отчет по ним.

«Сегодняшняя наша встреча была нацелена на прием информации и все вопросы, которые поступают от людей сегодня. Их минобр и руководители управлений на местах изучат. Спор у нас идет в следующем – доходная часть и расходная часть. Все должно быть прозрачно. Также есть проблема работы родительского комитета и заведующих, она должна быть отлажена. Должна быть площадка, когда люди приходят и высказывают мнение, потом это все резюмируется и архивируется. Чтобы всегда можно было вернуться к той или иной теме и встрече и посмотреть, что там говорили», – подытожил Александр Козлов.

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#дети #жизнь

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Nutka

    Nutka
    2 часа назад

    ошибок то в тексте! автор, ау! перечитай

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    присутствовавшие на совещании родители сообщили, что поборов нет )) ну потому, видимо, их и позвали

  • Nebo

    Nebo
    2 часа назад

    Нормальная тема для кадровых перестановок . Посмотрим кого и куда ???

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад



    Помимо этого, заведующим детских садов рекомендовали пересмотреть список производителей, у которых они закупают продукты для детей. Глава региона рекомендовал для снижения затрат на продукты обращаться к местным производителям.



    механизм снижения затрат для местных товаропроизводителей есть? Он предложен? Схема взаимодействия отработана? предложена, обсуждается?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    10% от 758 тысяч - это 6-7 тысяч? Хорошая математика!

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    1 час назад

    "...Впрочем, это опровергли присутствующие на совещании родители и заведующие детсадов" ...

    надеюсь, им знакомо значение слова РЕНЕГАТ.

    и да, на власть и жизнь пусть не жалуются ....

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Артюхина В.А.

    "...Впрочем, это опровергли присутствующие на совещании родители и заведующие детсадов" ...

    надеюсь, им знакомо значение слова РЕНЕГАТ.

    и да, на власть и жизнь пусть не жалуются ....



    О подвиге педагога. О принципах и о публичных слушаниях.

    совершенно верно.

  • Crag

    Crag
    1 час назад

    ИБД

  • Crag

    Crag
    1 час назад



    Глава региона рекомендовал для снижения затрат на продукты обращаться к местным производителям.



    Гу помним

    э..э

    а с полгода назад он это рекомендовал

    и че

    все на его ракомендации начихали что ли?

    Понятно

    традиция у губера такая, каждые полгода рекомендовать неисполнимую ерунду

    для ИБД

  • Crag

    Crag
    1 час назад

    Вот люблю людей которые особо над чем говорят незадумываются

    есть в них детская непосредственность какая-то...:



    На следующей неделе будет внесен проект бюджета, и мы перейдем в такую фазу, которая называется нулевое чтение. В этой фазе и члены родительского комитета могут поучаствовать, конечно,



    спасибо за одолжение

    НО?

    Но на ваше мнение нам насрать, да?



    отдавая отчет в том, что бюджет не резиновый,



    понятно

    ничего вам не дадим

    денег нет, но вы там держитесь



    но приоритеты расставить вместе возможно», – добавил председатель областного заксобрания Константин Дьяконов.



    че?

    нахрен нам приоритеты расставлять нипойму

    Поборы, чего в детсадах так и останутся?

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    подставили губернатора по полной

  • Crag

    Crag
    55 минут назад



    прокурор области Руслан Медведев сделал акцент на том, что необходимо отделить легальное от незаконного. «Нужно произвести инвентаризацию поступивших доходов в детские сады, отдельно отразив добровольные пожертвования и отдельно отразив платные услуги. Таким образом, мы увидим картину поступивших средств в учреждения. Это все можно будет опубликовать и в дальнейшем провести встречи с родителями и поинтересоваться, собирают с них эти деньги или нет и как собирают – на счет или наличкой.



    Я вам сэкономлю бюджетные средства на отписки и время на проверки щас:

    Родители НЕ заявят официально об этом.

    Так что всё добровольно.

    Проверка не выявит нарушений. Ну разве если только кого из руководства каким-либо д/садом подвинуть с должности надо. Место для своего человечка освободить.

    Не благодарите.

  • full

    full
    54 минуты назад

    Братеев

    подставили губернатора по полной



    Бедного губернатора подставил мэр Благи, который сделал садики города одними из самых дорогих в стране и имел неосторожность заявить, что после этого поборов не будет. Надеюсь, что все этого мэра помнят.

  • гусеница

    гусеница
    54 минуты назад

    Уверена, что ничего не изменится, как брали так и будут брать. Узаконят этот процесс ( пара бланков для прикрытия тыла руководства) и всё.

    С уважением

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    53 минуты назад

    Господи, своими раздутыми разборками область выставили в таком убогом свете! Прям, не детсады, а логово коррупционеров...

  • Lessy

    Lessy
    52 минуты назад

    Нужно произвести инвентаризацию поступивших доходов в детские сады, отдельно отразив добровольные пожертвования и отдельно отразив платные услуги. Таким образом, мы увидим картину поступивших средств в учреждения.

    Это шутка? Очень смешно, конечно. Бухгалтерия такая взяла и все показала. Ща живот лопнет. А слово то какое - инвентаризация.

  • Lessy

    Lessy
    49 минут назад

    Та еще Штучка

    Господи, своими раздутыми разборками область выставили в таком убогом свете! Прям, не детсады, а логово коррупционеров...



    Да потому что родителям давно пора понять, что не стоит сотрясать воздух. Никто их не освободит от доп взносов. А МДОУ теперь от злости вообще за все собирать начнуть.

  • гусеница

    гусеница
    46 минут назад

    Lessy
    Та еще Штучка

    Господи, своими раздутыми разборками область выставили в таком убогом свете! Прям, не детсады, а логово коррупционеров...



    Да потому что родителям давно пора понять, что не стоит сотрясать воздух. Никто их не освободит от доп взносов. А МДОУ теперь от злости вообще за все собирать начнуть.


    Руководству ДОУ пора понять, что у людей доходы не резиновые и они умеют считать сколько будет 10% от 758000 .

    С уважением

  • Lessy

    Lessy
    43 минуты назад

    гусеница

    Lessy

    Та еще Штучка

    Господи, своими раздутыми разборками область выставили в таком убогом свете! Прям, не детсады, а логово коррупционеров...



    Да потому что родителям давно пора понять, что не стоит сотрясать воздух. Никто их не освободит от доп взносов. А МДОУ теперь от злости вообще за все собирать начнуть.



    Руководству ДОУ пора понять, что у людей доходы не резиновые и они умеют считать сколько будет 10% от 758000 . С уважением


    А это у нас вообще сплошь и рядом - думать, что рядовой гражданин и считать и думать не умеет.

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