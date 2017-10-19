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Осадки на все вкусы: погода в Амурской области на 20 октября

Осадки на все вкусы: погода в Амурской области на 20 октября
Фото: moya-sobaka.ru

20 октября, в пятницу, в большинстве районов Амурской области ожидаются слабые, умеренные осадки в виде мокрого снега, снега. Ночью местами опустится туман. Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега на провода.

Ветер подует с юго-востока, затем – с северо-востока. Его скорость составит 2-7 метров в секунду, ночью местами порывы будут достигать 8-13, днем – 10-15 метров в секунду. Температура ночью будет держаться в пределах 1...6, местами –11...16 градусов ниже нуля. Днем будет 3...8, местами – 2...7 градусов тепла.

В Благовещенске завтра облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Днем временами будет идти дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточного направления ночью подует со скоростью 3-8, днем – 6-11 метров в секунду. Ночью на улице будет 1...3 градуса ниже нуля, днем – 3...5 со знаком плюс, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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