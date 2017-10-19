Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:50 3

Астрономия вернулась не во все амурские школы

Астрономия вернулась не во все амурские школы
Фото: pravmir.ru

Двадцать лет астрономия была исключена из учебной программы. В некоторых амурских школах изучение не прекращалось – астрономию преподавали на факультативах. В части образовательных учреждений специалистов необходимой квалификации не нашлось, и предмет отложили на второе полугодие.

У амурских преподавателей разный уровень подготовки: одни вели уроки без перерыва, а другим знания нужно подтянуть. Некоторые преподавали еще в 90-е годы и ранее, а есть среди учителей и представители молодого поколения. Часть школьных учителей не застали астрономию даже как школьники.

В тех школах, где преподавателям потребовалась переподготовка, решили внести астрономию в расписание со второго полугодия. В целом курс предусматривает 35 часов в год, независимо от того, когда предмет появился в расписании – в начале учебного года или в середине.

212 амурских учителей физики для подготовки к ведению уроков астрономии записались на курсы. Обучение проходит в областном институте развития образования. Планируют открыть подобные курсы и в БГПУ.

Учебники и методические материалы по астрономии амурские школы уже получили. Вариантов несколько – один из них – это переработанное и дополненное известным отечественным методистом Евгением Страутом издание учебника Бориса Воронцова-Вельяминова. Советский классик написал настолько удачное пособие, что оно выдержало несколько десятков изданий и легло в основу даже современного учебника 2017 года. Молодое поколение чаще выбирает новые учебники. К примеру, под редакцией профессора астрофизики из МГУ, доктора физико-математических наук Виктора Чаругина.

Астрономии не было в школе 20 лет. За это время в науке было сделано множество новых открытий.

«Это и открытие экзопланет, темной материи, и новые взгляды на Солнечную систему, на ее строение, на классификацию ее объектов. Появились такие термины, как «карликовые планеты», «Пояс Койпера» – их в старых учебниках нет. Появились новые космические аппараты, обсерватории, инструменты. Для науки, тем более астрономии, двадцать лет – это много», – рассказал журналисту газеты «Телепорт» доцент кафедры общей физики педуниверситета Владимир Юрков.

Просмотров всего: 429

#образование #школа

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • heoru

    heoru
    1 час назад

    Это хорошо

  • Talinn (Ta)

    Talinn (Ta)
    1 час назад

    2001-2002 УЧЕБНЫЕ ГОДА

    АСТРОНОМИЯ БЫЛА) 11 КЛАСС, ДАЖЕ В ТЕЛЕСКОП СМОТРЕЛИ НА ЛУНУ)))

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    Плохо звали значит, раз ни вернулась....

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 13

Поборы в амурских школах и детсадах: жалобы амурчан обсуждают в правительстве (трансляция)

Общество 7

В Приамурье съезжаются студенты из разных регионов для обучения новой специальности
Общество 8

Благовещенцев опросили, платят ли они деньги в школах и детских садах
Общество

Об исторических корнях «Игры престолов» расскажут в АмГУ