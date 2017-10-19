Астрономия вернулась не во все амурские школы

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Двадцать лет астрономия была исключена из учебной программы. В некоторых амурских школах изучение не прекращалось – астрономию преподавали на факультативах. В части образовательных учреждений специалистов необходимой квалификации не нашлось, и предмет отложили на второе полугодие.

У амурских преподавателей разный уровень подготовки: одни вели уроки без перерыва, а другим знания нужно подтянуть. Некоторые преподавали еще в 90-е годы и ранее, а есть среди учителей и представители молодого поколения. Часть школьных учителей не застали астрономию даже как школьники.

В тех школах, где преподавателям потребовалась переподготовка, решили внести астрономию в расписание со второго полугодия. В целом курс предусматривает 35 часов в год, независимо от того, когда предмет появился в расписании – в начале учебного года или в середине.

212 амурских учителей физики для подготовки к ведению уроков астрономии записались на курсы. Обучение проходит в областном институте развития образования. Планируют открыть подобные курсы и в БГПУ.

Учебники и методические материалы по астрономии амурские школы уже получили. Вариантов несколько – один из них – это переработанное и дополненное известным отечественным методистом Евгением Страутом издание учебника Бориса Воронцова-Вельяминова. Советский классик написал настолько удачное пособие, что оно выдержало несколько десятков изданий и легло в основу даже современного учебника 2017 года. Молодое поколение чаще выбирает новые учебники. К примеру, под редакцией профессора астрофизики из МГУ, доктора физико-математических наук Виктора Чаругина.

Астрономии не было в школе 20 лет. За это время в науке было сделано множество новых открытий.

«Это и открытие экзопланет, темной материи, и новые взгляды на Солнечную систему, на ее строение, на классификацию ее объектов. Появились такие термины, как «карликовые планеты», «Пояс Койпера» – их в старых учебниках нет. Появились новые космические аппараты, обсерватории, инструменты. Для науки, тем более астрономии, двадцать лет – это много», – рассказал журналисту газеты «Телепорт» доцент кафедры общей физики педуниверситета Владимир Юрков.