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19октября
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Экологический налог на сигареты предлагает ввести Минздрав

Экологический налог на сигареты предлагает ввести Минздрав
Фото: Известия

Итоговый вариант антитабачной концепции ведомство передало в правительство. Среди других мер есть и введение экологического налога, сообщают «Известия».

В концепции, представленной Минздравом, прописаны следующие меры: повышение акцизных ставок на табачные изделия и электронные сигареты до европейского уровня, введение экологического налога на сигареты и запрет на все виды безналоговых и беспошлинных продаж табачных изделий. Также в окончательной версии содержится запрет на использование в кафе и ресторанах кальянов, вейпов и электронных сигарет. Благодаря антитабачным мерам за четыре года курение среди подростков 13-15 лет сократилось в три раза, а среди взрослых – на треть, пояснила изданию глава ведомства Вероника Скворцова.

В «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу» прописаны и дальнейшие меры. Ведомство предлагает ввести экономические меры. В случае принятия документа правительством курильщиков ждет серьезное повышение цен. В Минздраве уже подсчитали, что повышение акциза на сигареты до европейского уровня спасет от преждевременной смерти до 2 миллиона граждан и позволит дополнительно привлечь в бюджет до 800 миллиардов рублей.

«Если говорить о курении, то за очень короткий период времени – антитабачный закон был принят в 2013 году – в три раза сократилось курение среди подростков 13-15 лет и на 30 % среди взрослых людей. Меньше чем за 10 лет у нас на 44% сократилось потребление алкоголя. В пересчете на чистый спирт на душу населения – с 18 литров на человека до 10,3 литра. Это колоссальный скачок», – сказала Вероника Скворцова.

Также в концепции прописан запрет на господдержку создания художественных фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и процесс курения. Авторы документв надеяться к 2022 году добиться снижения распространенности потребления табака среди населения России до 25 %.

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#закон #российская власть

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