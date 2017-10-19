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19октября
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В Новобурейском ночью сбили мужчину: подозревается сотрудник ГИБДД

В Новобурейском ночью сбили мужчину: подозревается сотрудник ГИБДД

В ночь с 13 на 14 октября в поселке Новобурейский Бурейского района автомобиль сбил мужчину. Со множественными переломами лица и черепа он сейчас находится в больнице. Супруга пострадавшего, которая в тот момент была рядом, подозревает, что за рулем машины находился инспектор ГИБДД. Полиция проводит проверку.

В поселке Новобурейский 14 октября около двух часов ночи сотрудник ГИБДД в нетрезвом состоянии на личном автомобиле сбил человека, после чего скрылся с места происшествия.

«Это случилось с 13 на 14 октября в половине третьего ночи, – рассказала супруга пострадавшего Евгения. – Мы шли по обочине дороги. Муж меня отшвырнул, и в этот момент его сбивает машина. И потом она скрылась. А вчера выяснилось, что машина отъехала за остановку и там стояла».

По ее словам, у мужа имеются переломы свода черепа, основания черепа и около десяти переломов лица. Сейчас он находится в больнице в поселке Новобурейском. Пришел в сознание, но у него плохая память.

Женщина подозревает, что за рулем находился инспектор ГИБДД. Он был на личном автомобиле. «Но это точно не выяснено, – добавила Евгения. – Говорят, что это был не он, а его девушка».

Супруга пострадавшего рассказала, что написала заявление в полицию, ходила в Следственный комитет, в прокуратуру.

В областном управлении МВД сообщили, что, по предварительным данным, неустановленный водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода 1968 года рождения, после чего скрылся с места ДТП.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ. В ходе расследования установлено, что к данному преступлению может быть причастен сотрудник полиции. Начальник УМВД России по Амурской области назначил служебную проверку. Если вина сотрудника полиции будет установлена, его уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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#криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    2 минуты назад



    По ее словам, у мужа имеются переломы свода черепа, основания черепа и около десяти переломов лица. Сейчас он находится в больнице в поселке Новобурейском. Пришел в сознание, но у него плохая память.

    Женщина подозревает, что за рулем находился инспектор ГИБДД. Он был на личном автомобиле. «Но это точно не выяснено, – добавила Евгения. – Говорят, что это был не он, а его девушка».

    Супруга пострадавшего рассказала, что написала заявление в полицию, ходила в Следственный комитет, в прокуратуру.



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