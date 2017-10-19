За кого вы будете голосовать на выборах президента 2018 года: голосование на Амур.инфо

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На Амур.инфо стартовало голосование за потенциальных кандидатов на выборах президента, которые пройдут в марте 2018 года. В «бюллетене» 6 кандидатур: Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Алексей Навальный, Владимир Путин и Ксения Собчак. Также есть графа «другой вариант», где пользователи могут сообщить о своем кандидате, который не вошел в список.

В список для голосования включены потенциальные кандидаты на президентские выборы, которые чаще всего обсуждаются в СМИ в последнее время. Это как возможные кандидатуры, так и те, кто уже заявил о своем желании бороться за пост президента России. Голосование проходит на главной странице Амур.инфо в соответствующем разделе.