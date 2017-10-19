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19октября
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сегодня, 11:37 3

За кого вы будете голосовать на выборах президента 2018 года: голосование на Амур.инфо

За кого вы будете голосовать на выборах президента 2018 года: голосование на Амур.инфо
Фото: habrahabr.ru

Заявление Ксении Собчак об участии в грядущих выборах главы государства стало главной темой утра 19 октября. О заявлении известной телеведущей сообщили все федеральные СМИ. Об участии в выборах ранее заявляли и другие политики.

На Амур.инфо стартовало голосование за потенциальных кандидатов на выборах президента, которые пройдут в марте 2018 года. В «бюллетене» 6 кандидатур: Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Алексей Навальный, Владимир Путин и Ксения Собчак. Также есть графа «другой вариант», где пользователи могут сообщить о своем кандидате, который не вошел в список.

В список для голосования включены потенциальные кандидаты на президентские выборы, которые чаще всего обсуждаются в СМИ в последнее время. Это как возможные кандидатуры, так и те, кто уже заявил о своем желании бороться за пост президента России. Голосование проходит на главной странице Амур.инфо в соответствующем разделе.

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#выборы #СМИ

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Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Кайзер

    Кайзер
    23 минуты назад

    За Бузову....

  • домовенок

    домовенок
    17 минут назад

    Исходя из абсурдности ситуации, тогда уж за Джигурду

  • Elza Pathfinder

    Elza Pathfinder
    17 минут назад

    За Собчак, Бузову премьерминистром

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