Из-за санкций Амурская область может лишиться рабочих из КНДР

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Резолюции Совбеза ООН в отношении КНДР могут привести к тому, что Амурская область останется без рабочих из Северной Кореи, пишет газета «Телепорт». Причем КНДР занимает второе место после Китая по количеству иностранных рабочих, приезжающих в Приамурье. Большинство граждан КНДР работают на севере области на предприятиях лесного хозяйства.

КНДР пытается обрести статус ядерной державы, что очень озаботило мировое сообщество. В результате на государство наложены санкции, которые ограничивают в том числе использование корейской рабочей силы, а также деятельность предприятий, принадлежащих КНДР или являющихся совместными.

Россия, имеющая право «вето» в Совбезе, им не воспользовалась, хотя и высказалась против дополнительного экономического давления на азиатское государство.

«Как бы мы ни воздействовали на Северную Корею, курс руководства Северной Кореи не изменится, а страдания миллионов людей могут быть многократно увеличены. Где-то у нас работает около 30 тысяч человек. Нам что, нужно оставить этих людей без средств к существованию? Да и Дальний Восток России нуждается в рабочих руках», – сказал по этому поводу президент России Владимир Путин.

На днях президент подписал указ об очередных санкциях против КНДР. Правда, это сделано в связи с исполнением решения Совбеза ООН еще от ноября прошлого года, и вопросов привлечения рабочей силы документ не касается.

Из этих 30 тысяч большое количество рабочих задействовано в Амурской области. В региональном министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства сообщили, что на текущий год квота на северокорейскую рабочую силу в Приамурье составляет 1 430 человек. Из них больше всего задействовано в лесном хозяйстве – 930 человек, в строительстве – 387, в сельском хозяйстве – 96, четверо граждан КНДР – в общепите.

Цифры формируются на основе заявок от амурских предприятий. В документах на 2018 год наблюдается тенденция к их сокращению. Изначально была направлена заявка на привлечение из Северной Кореи 1 028 работников (629 – в лесное хозяйство, 35 – в сельское, 364 – в строительство). Однако в столице из-за внешнеполитических событий ее пока отклонили.

Еще непонятно, как решится ситуация с северокорейскими рабочими для Приамурья. По предписаниям ООН, власти должны ограничить количество привлекаемой рабочей силы. Но, судя по всему, этот вопрос не закрыт. И в амурском правительстве снова принимают заявки на квоты от работодателей.

«Для нас вопрос привлечения работников из КНДР был всегда экономическим. Но он без всяких на то оснований политизируется. В Амурской области по разным причинам есть дефицит рабочей силы, и привлечение работников из соседней КНДР – вариант не самый плохой. Необходимо учитывать, что корейцы начали проживать на территории современного российского Дальнего Востока практически одновременно с русскими, и серьезных проблем совместного проживания русских и корейцев никогда не было», – сказал один из благовещенских предпринимателей, привлекающих к себе на работу северокорейских рабочих.