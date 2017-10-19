Вода в поселке Февральск стала чистой, но жители опасаются, что ненадолго

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Водопроводная вода в Февральске Селемджинского района стала чистой и соответствует требованиям СанПиН. Это подтвердили лабораторные исследования, сообщают «Коммунальные системы БАМа». Ранее жители поселка жаловались на грязную воду в водопроводе.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 9 октября во всех многоквартирных дома поселка Февральска из водопровода текла грязная вода. Жители сообщили, что такая проблема периодически возникает с 2015 года. Но в октябре вода стала особенно грязной.

Областное министерство ЖКХ прокомментировало ситуацию так: грязная вода попала в поселковую систему водоснабжения после замены насосного оборудования и увеличения скорости движения воды в трубопроводах. В «Коммунальных системах БАМа», которые занимаются тепло- и водоснабжением Февральска, сообщили, что их предприятие установило в системе водоснабжения оборудование, позволяющее производить мониторинг качества воды и повышения параметров подачи холодного водоснабжения. В ходе работ при пуске нового оборудования произошло кратковременное ухудшение качества воды по химическому составу. Сразу после этого незамедлительно началась промывка всей системы водоснабжения поселка.

В настоящее время промывочные работы полностью завершены, сообщает пресс-служба КСБ. Аккредитованная лаборатория провела отбор проб холодной воды: в резервуарах чистой воды, на границе раздела сетей водоснабжения и жилого дома и в квартирах жителей поселка. По результатам лабораторного контроля показатели холодного водоснабжения приведены в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Жители Февральска также подтвердили корреспонденту ИА «Амур.инфо», что вода в водопроводе стала достаточно чистой. «Но это недолго будет. Месяца два-три, и всё опять вернется, – рассказал февралец Алексей. – 10 числа вы статью выкинули, они тут же начали суетиться, что-то делать. На второй день хлорку запустили, промывать начали».